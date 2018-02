L'actualité qui a marqué le week-end

Des barrières anti-camion-bélier à l'essai au Carnaval de Québec. Trump a-t-il été blanchi ou pas par le mémo sur le travail du FBI dans l'enquête russe? #MeToo : L'actrice américaine Uma Thurman dénonce à son tour Harvey Weinstein. Petit résumé de l'actualité pour alimenter les discussions autour de la machine à café lundi matin.

Des barrières anti-camion-bélier testées à Québec

La Ville de Québec a profité du Carnaval pour tester de nouvelles barrières capables de stopper des camions de 7,5 tonnes. Entièrement modulables, celles-ci ont été créées en Belgique à la suite des attentats de Berlin et de Nice, en 2016. Québec est la première ville en Amérique du Nord à les tester.

Ingérence russe : Trump se dit « complètement innocenté » par le mémo controversé

Donald Trump prétend que le mémo controversé dévoilé par la Maison-Blanche et qui critique le travail du FBI dans l'enquête sur l'ingérence russe lors de la campagne de 2016 le blanchit complètement. « Il n’y a eu aucune collusion et il n’y a eu aucune obstruction », a-t-il déclaré samedi sur Twitter. Or, républicains et démocrates ne sont pas de cet avis. Mais au fait, pourquoi Donald Trump tenait-il à ce que vous lisiez ce fameux mémo secret? Notre correspondant à Washington, Yanik Dumont Baron, explique.

Au moins 2 morts et 116 blessés dans un accident de train en Caroline du Sud

Une collision entre un train de passagers d'Amtrak et un convoi de marchandises a fait 2 morts et plus d'une centaine de blessés, tôt dimanche, en Caroline du Sud. Il s’agit du plus récent incident impliquant un train d'Amtrak au cours des dernières semaines aux États-Unis.

Parti conservateur ontarien : Doug Ford lance officiellement sa campagne

Vous vous souvenez de lui? Doug Ford, le frère du défunt maire de Toronto, Rob Ford, et ancien conseiller municipal de la Ville Reine, vise la direction des conservateurs ontariens. L'ex-chef de la formation politique, Patrick Brown, a quitté son poste de manière précipitée il y a un peu plus d'une semaine à cause d'allégations d'inconduite sexuelle. La fille de l'ex-premier ministre du Canada, Brian Mulroney, Caroline Mulroney, se lancerait aussi lundi dans la course.

« Il importe peu contre qui nous luttons », affirme Kathleen Wynne

« Cette élection présentera aux Ontariens un choix clair. Trois grands partis, trois chemins bien différents, trois avenirs différents », a déclaré la première ministre Kathleen Wynne, à moins de 100 jours du début de la campagne électorale. Réunis en assemblée générale annuelle, les libéraux ont notamment proposé que le gouvernement ontarien paye pour les médicaments anticancéreux pour les patients de tous les âges.

Affaire Harvey Weinstein : Uma Thurman brise à son tour le silence

L'actrice américaine Uma Thurman, tête d'affiche des films Pulp Fiction et Kill Bill, tous deux produits par la maison de production d'Harvey Weinstein, a confié samedi au New York Times qu'il l'avait agressé sexuellement. Elle avait refusé de commenter les accusations portées par plusieurs femmes contre l’ancien producteur lorsque l'affaire a éclaté en octobre, se disant trop en colère pour s’exprimer correctement.

Le CIO déçu de la levée de la suspension à vie d'athlètes russes pour dopage

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a qualifié « d'extrêmement décevante et surprenante », dimanche, la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de blanchir des sportifs russes bannis à vie pour dopage. « Cette décision montre que le TAS doit réformer sa structure », a-t-il indiqué, commentant la décision pour la première fois.

Un tombeau vieux de 4400 ans découvert en Égypte

Des archéologues ont découvert une tombe qui serait vieille de 4400 ans, près des pyramides de Guizeh, au sud du Caire. Il s’agirait d'un tombeau construit pour Hetpet, une haute dirigeante de la cinquième dynastie de l’Égypte antique et prêtresse pour la déesse de la fertilité Hathor.

