L’actualité qui a marqué le week-end

Vladimir Poutine réélu à la présidence de la Russie, Santé Canada se penchera sur la réglementation des boissons sucrées alcoolisées, les policiers toujours à la recherche du jeune Ariel Jeffrey Kouakou, WestJet au cœur d'une polémique avec ses agents de bord et l'Impact remporte son match inaugural face au Toronto FC. Tour d'horizon de ce qui a marqué l'actualité du week-end et qui pourrait susciter des discussions au bureau lundi matin.

Poutine réélu!

La réélection de Vladimir Poutine à la présidence russe ne laissait planer aucun doute. La principale inconnue restait le taux de participation des électeurs. Selon différentes sources, ce taux variait de 60 à 70 %. Après le dépouillement de la moitié des bulletins de vote, Vladimir Poutine recueillait 75 % des voix, faisant mordre la poussière à son plus proche adversaire, Pavel Groudinine, qui a reçu 13,3 % des votes. LIRE LA SUITE

Boissons sucrées alcoolisées : Santé Canada interviendra

Santé Canada annoncera demain qu’elle consultera les Canadiens dans le but de mettre fin à la vente de boissons sucrées à haute teneur en alcool dans leur format actuel, comme celles de marque Four Loko ou FCKD UP. Le groupe québécois Geloso, qui produisait le FCKD UP avait annoncé il y a deux semaines qu’il cessait la production, dans la foulée du décès de la jeune Athena Gervais. LIRE LA SUITE

Les policiers se préparent à plonger pour retrouver le jeune Ariel

L’enquête entourant la disparition du jeune Ariel Jeffrey Kouakou a connu un rebondissement en fin d’après-midi, dimanche : le Service de police de la Ville de Montréal prépare le terrain pour d’éventuelles recherches dans la rivière des Prairies afin de retrouver le garçon, disparu depuis le 12 mars. LIRE LA SUITE

Les agents de bord de WestJet prétendent qu'ils sont payés moins que le salaire minimum

Certains agents de bord de WestJet prétendent que la compagnie aérienne paie habituellement son équipage moins que le salaire minimum, puisque les agents ne sont rémunérés que pour les heures qu'ils passent dans les airs et non pour leur temps de travail réel. LIRE LA SUITE

L’Impact remporte son match inaugural contre le Toronto FC

L’équipe montréalaise a réussi sa rentrée, samedi. Contre son grand rival du Toronto FC, champion en titre de la Coupe MLS, le Bleu-blanc-noir s'est imposé par la marque de 1-0. Toujours samedi, mais à l'autre bout de la 401, le Canadien a été blanchi 4-0 par les Maple Leafs de Toronto. LIRE LA SUITE

Bonne semaine!