L'actualité qui a marqué le week-end

Un accident d'autocar cause la mort de 15 jeunes hockeyeurs en Saskatchewan; le REM au coeur de la prochaine campagne électorale; la Syrie aurait employé des armes chimiques contre des civils dans la ville de Douma. Résumé de ce qui a retenu l'attention dans l'actualité pendant la fin de semaine.

Le hockey junior en deuil

En Saskatchewan, un autocar transportant une trentaine de joueurs de hockey junior a été impliqué dans un violent accident avec un poids lourd. Quinze passagers de l'autocar ont été tués, y compris plusieurs joueurs et l'entraîneur de l'équipe. Selon la Gendarmerie royale du Canada, l'enquête sera longue pour déterminer les causes de la tragédie. Entre-temps, la communauté rend hommage aux victimes.

Fatalisme chez Kinder Morgan

La compagnie pétrolière Kinder Morgan a annoncé dimanche soir qu'elle suspendait tous les « investissements non essentiels » dans son projet d'oléoduc Trans Mountain, une vive opposition dans l'Ouest canadien. Selon l'entreprise, c'est la résistance de la Colombie-Britannique, où doit être construit le terminal pétrolier à l'extrémité de l'oléoduc, qui pousse le bouchon trop loin.

La pomme de discorde du REM

Développement du transport vers l'ouest de Montréal ou « déblocage » de l'Est? Libéraux, caquistes, péquistes et solidaires offrent tous leur vision du transport collectif à Montréal, alors que la construction du Réseau express métropolitain a débuté dans la controverse. Tous les partis confirment que le transport en commun fera l'objet d'affrontements électoraux lors des prochaines élections.

Empreintes historiques

Sur l'île Calvert, en Colombie-Britannique, on a découvert une trentaine de traces de pas qui remontent à plus de 13 000 ans. Il s'agit des plus vieilles empreintes du genre retrouvées en Amérique du Nord jusqu'à maintenant. Mieux encore, ces fossiles permettent de mieux comprendre comment nos lointains ancêtres ont colonisé le continent lors de leur migration.

Retour de l'horreur chimique

En Syrie, le régime de Damas est accusé d'avoir employé des armes chimiques contre les habitants de la ville de Douma, une action condamnée par de nombreux pays à travers le monde. Cette attaque s'inscrit dans le cadre de l'offensive de l'armée nationale contre la région de la Ghouta, jusqu'à récemment contrôlée par les forces rebelles, le plus récent soubresaut violent de cette guerre civile sanglante.

Enfants déprimés

Enfants et adolescents sont toujours plus nombreux à souffrir de dépression au Québec, selon des pédopsychiatres et des médecins. Conséquence logique de cette multiplication des cas : les prescriptions d'antidépresseur destinées à ces jeunes se multiplient elles aussi.

Bonne semaine!