L'actualité qui a marqué le week-end

Les membres du Bloc québécois montrent la porte à la chef Martine Ouellet; le Parti libéral du Québec misera sur l'économie pour tenter de remporter les prochaines élections; la chef du Parti libéral ontarien Kathleen Wynne admet qu'elle ne remportera pas le scrutin du 7 juin. Petit résumé de l'actualité que vous avez peut-être manquée cette fin de semaine.

Martine Ouellet perd son vote de confiance

Martine Ouellet a perdu son pari. Les 15 000 membres du Bloc québécois qui étaient appelés à se prononcer sur son leadership vendredi et samedi ne lui ont pas accordé leur confiance. Dimanche, le résultat est tombé : seulement 32 % des membres qui ont voté lui ont réitéré leur appui. Elle avait maintenu vouloir rester en poste si elle obtenait 50 % des voix plus une.

Le PLQ misera sur l'économie pendant la campagne électorale

Les libéraux, qui étaient réunis en conseil général samedi à Montréal, miseront une fois de plus sur ce qui a fait leur force dans le passé pour inverser la tendance et gagner les prochaines élections : la promesse de stabilité économique. Philippe Couillard a profité de l’occasion pour annoncer que s'il est réélu, il s'engage à offrir la gratuité des services de garde pour les enfants âgés de quatre ans, qu'ils soient en CPE ou dans une garderie subventionnée. Le conseil général était le dernier rassemblement des libéraux avant le rendez-vous électoral de l'automne.

Kathleen Wynne admet qu'elle ne remportera pas l'élection

À cinq jours de l'élection en Ontario, la première ministre sortante et chef du Parti libéral, Kathleen Wynne, a annoncé samedi qu'elle croit que son parti ne formera pas le prochain gouvernement. Elle a aussi appelé les électeurs à voter pour le plus de députés libéraux possible pour éviter un gouvernement progressiste-conservateur ou néo-démocrate majoritaire. La popularité des libéraux est au plus bas dans les sondages et le parti pourrait même perdre son statut de parti officiel à Queen's Park si la dégringolade se confirme le 7 juin et qu'il n'arrive pas à obtenir au moins huit sièges de député.

Les États-Unis plus isolés que jamais au G7

Les débats entre les ministres des Finances des pays du G7 ont pris fin samedi, à Whistler, en Colombie-Britannique, sur une note d'inquiétude et de déception en raison de la décision des États-Unis d'imposer des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium provenant du Canada et de l'Union européenne. Cette nouvelle mesure du président américain a provoqué la colère de plusieurs membres du G7, ce qui prépare le terrain pour un possible affrontement au sommet qui aura lieu la semaine prochaine à La Malbaie.

La circulation de transit interdite sur le mont Royal

Depuis samedi, il est interdit aux automobilistes de traverser le mont Royal en empruntant la voie Camillien-Houde, à Montréal. Seuls les piétons, les cyclistes, les autobus et les véhicules d'urgence peuvent monter sur Camillien-Houde et redescendre sur le chemin Remembrance, ou vice versa. Cette mesure est en vigueur jusqu'au 31 octobre prochain. Plus de 10 000 véhicules circulent sur cette artère quotidiennement. Un rapport sera déposé à l’automne, ce qui permettra à l’administration Plante d’ajuster le tir pour l’an prochain.

Fin de la tutelle de Madrid en Catalogne

Un nouveau gouvernement régional dirigé par l'indépendantiste Quim Torra a prêté serment samedi en Catalogne, ce qui met fin à l'administration directe qu'exerçait Madrid sur la région sécessionniste depuis l'automne dernier. L'exécutif catalan a pris ses fonctions le jour même de l'investiture d'un nouveau président du gouvernement en Espagne, le socialiste Pedro Sanchez, après la motion de censure adoptée contre Mariano Rajoy, au pouvoir depuis six ans.

Les Capitals prennent l'avance en finale de la Coupe Stanley

Evgeny Kuznetsov a inscrit le but de la victoire en deuxième période dans un gain de 3 à 1 des Capitals de Washington contre les Golden Knights de Las Vegas, dans la capitale américaine. Washington mène la série finale de la Coupe Stanley 2 à 1. Les Golden Knights ont subi une deuxième défaite de suite, après s'être inclinés 3 à 2, mercredi, à Vegas. Le quatrième affrontement entre les deux formations est prévu lundi, dès 20 h, au Verizon Center.

