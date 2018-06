L’actualité qui a marqué le weekend

Les migrants secourus par l'Aquarius sont arrivés en Espagne; le premier ministre ontarien Doug Ford fait face à la colère des travailleurs; le conflit des CPE québécois est réglé; le traditionnel défi Pierre Lavoie se termine au stade olympique de Montréal; les amateurs de soccer n'ont d'yeux que pour la Coupe du monde; les Francos se terminent sous le soleil. Petit résumé de l'actualité que vous avez peut-être manquée en fin de semaine.

Les migrants de l'Aquarius arrivés en Espagne après une semaine d'errance

Les 630 migrants secourus par l'Aquarius, navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), sont arrivés dimanche dans le port espagnol de Valence. Après une semaine d'errance en Méditerranée à cause de vives tensions sur la politique migratoire de l'Europe, le navire des garde-côtes italiens Dattilo, transportant 274 migrants, est arrivé le premier, suivi de l'Aquarius, avec 106 migrants à bord. Un autre navire militaire italien, l'Orione, transportait les 250 derniers.

Manifestation contre le refus de Doug Ford de hausser le salaire minimum à 15 $

La Fédération du travail de l'Ontario, des groupes anti-pauvreté et Black Lives Matter ont manifesté samedi devant les bureaux du ministère du Travail pour dénoncer le refus du premier ministre conservateur Doug Ford d'augmenter le salaire minimum de 14 $ à 15 $ l'an prochain, comme prévu sous l'ex-gouvernement libéral. Il s'agissait de la première manifestation du genre depuis que le chef conservateur a remporté une majorité écrasante aux élections du 7 juin dernier.

Fin de la grève dans les CPE de Montréal et de Laval

Les travailleuses des centres de la petite enfance (CPE) de Montréal et de Laval seront de retour au travail lundi matin. Les conciliateurs du ministère du Travail ont présenté une recommandation de règlement de convention collective aux parties patronale et syndicale des 61 CPE de Montréal et de Laval touchés par une grève depuis le 6 juin dernier.

Un 10e Grand défi Pierre Lavoie relevé

Les cyclistes qui participaient au Grand défi Pierre Lavoie sont arrivés au stade olympique de Montréal dimanche après-midi. Cette année, le Défi a permis d'amasser plus de 2 millions de dollars qui serviront à faire avancer la recherche sur les maladies héréditaires orphelines et à promouvoir les saines habitudes de vie. Pour cette 10e édition, 215 équipes venues de tout le Québec ont traversé à vélo, en 60 heures, un parcours de plus de 1000 km à partir du Saguenay–Lac-Saint-Jean. À la ligne d'arrivée, Pierre Lavoie s'est dit « très ému ».

La Coupe du monde de soccer bat son plein

L'Allemagne trébuche face au Mexique; l'Islande tient tête à l'Argentine; la France vient à bout de l'Australie; le Danemark l'emporte contre le Pérou. Consultez notre section spéciale sur la Coupe du monde de soccer pour tout savoir.

Le beau temps a fait des 30es Francos « une très belle édition »

Les Francos auront été particulièrement réussies, favorisées en cela par Dame Nature, qui a amené du temps chaud et ensoleillé aux premiers jours du festival. Les organisateurs ont fait part de leur bilan de l'événement samedi, un jour avant la fin des festivités. Le directeur de la programmation des Francos, Laurent Saulnier, a révélé qu'ils avaient atteint leurs objectifs, tant en matière de vente de billets que de ventes sur le site - on entend par là la consommation de nourriture et de boisson sur les lieux du festival. Cette année lucrative pourrait toutefois ne pas suffire pour combler le déficit du festival.

Bonne semaine!