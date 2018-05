L'ancien président George H.W. Bush reçoit son congé de l'hôpital

L'ancien président des États-Unis George H.W. Bush a reçu son congé de l'hôpital vendredi, après avoir été hospitalisé pour une infection.

L'ex-président était hospitalisé au Houston Methodist Hospital depuis près de deux semaines. L'homme de 93 ans avait été admis le 22 avril, juste après les funérailles de son épouse Barbara avec qui il a été marié pendant plus de 70 ans. Jim McGrath, un porte-parole de Bush, a tweeté que les médecins de l'hôpital « rapportent qu'il va bien » et que l'ancien président est « heureux de rentrer chez lui. » McGrath avait déjà dit que Bush était impatient de se rétablir et pourrait se rendre à sa maison de vacances à Kennebunkport, dans le Maine. Il a également noté que, bien qu'hospitalisé, Bush s'était concentré sur la série éliminatoire de la NBA opposant les Rockets de Houston aux Timberwolves du Minnesota. Les Rockets ont remporté la série 4-1 le 25 avril.

M. Bush est atteint d'une forme de la maladie de Parkinson. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours des dernières années pour des problèmes respiratoires.

George Herbert Walker Bush a été président de 1989 à 1993. M. Bush a aussi été représentant au Congrès, directeur de la CIA, ainsi que vice-président de Ronald Reagan.