L'Australie déjoue un « complot terroriste »

Les forces de contre-terrorisme australiennes ont déjoué un complot visant à « faire tomber un avion », a annoncé le premier ministre Malcolm Turnbull.

Quatre personnes ont été arrêtées lors d’une opération visant plusieurs résidences dans la banlieue de Sydney. Selon plusieurs médias, les autorités ont mis fin à un complot visant un avion et impliquant une bombe.

La police fédérale australienne a mené l’opération conjointement avec la police d’État de la Nouvelle-Galles-du-Sud et l'Organisation du renseignement et de la sécurité de l'Australie.

« Ma priorité et celle de mon gouvernement est la sécurité de tous les Australiens et le public doit être assuré que nos agences de renseignement et de sécurité travaillent sans relâche pour nous protéger », a déclaré le premier ministre australien par voie de communiqué.

« [Des mesures de sécurité] ont été étendues à tous les grands aéroports aux aérogares des vols intérieurs et internationaux », a-t-il ajouté.

Les voyageurs devant embarquer sur des vols prochainement peuvent le faire sans crainte, mais devront prévoir des délais plus longs en raison des contrôles renforcés, a-t-il précisé.

Selon le commissaire Andrew Colvin de la police fédérale australienne, les quatre personnes seraient soupçonnées d'être liées à un complot « d'inspiration islamique ».

« La principale menace en Australie demeure celle des loups solitaires, mais les récents événements nous prouvent qu'il existe des gens pouvant monter des complots sophistiqués, a déclaré le ministre australien de la Justice, Michael Keenan. À la lumière de ce renseignement, il est important que tous les Australiens demeurent vigilants. »

Depuis que l'Australie a relevé son niveau d'alerte en septembre 2014, une douzaine d'attaques auraient été déjouées et une soixantaine de personnes ont été arrêtées par les autorités.