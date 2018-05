L'est du Québec et le Nouveau-Brunswick touchés par d'importantes inondations

Les autorités surveillent de très près certains cours d'eau en Estrie, en Beauce, à Québec et au Nouveau-Brunswick à la veille de nouvelles précipitations pouvant accélérer la fonte de la neige et provoquer de nouveaux sinistres.

En accélérant la fonte de la neige, les précipitations ont déjà fait sortir plusieurs rivières de leur lit et d'autres cours d'eau sont également sous surveillance accrue, a indiqué, sur les ondes de RDI Matin, le président et directeur des opérations d'Hydro-Météo, Pierre Corbin.

La situation semble toutefois s'améliorer en Beauce, a-t-il précisé. Le niveau des rivières et affluents de la région est à la baisse, après qu'un débordement de la rivière Chaudière eut provoqué l'inondation de plus d'une centaine de résidences à Sainte-Marie.

« On est toujours en alerte, on est toujours sous surveillance et on demande aux citoyens d'être prudents », a assuré le maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon.

L'abaissement du niveau de l'eau se fait très lentement, mais en même temps, il y a encore de la neige qui n'a pas fondu dans les bassins versants, et de la pluie va s'ajouter, ce qui va faire en sorte que le niveau de l'eau s'abaisse moins rapidement. Pierre Corbin, directeur des opérations d'Hydro Météo

Un point de vue partagé par Maude Émilie Lapointe, porte-parole de la Sécurité civile du Québec.

« La majorité des rivières sont en baisse », a-t-elle précisé samedi après-midi sur les ondes de RDI tout en assurant que les autorités continuaient de surveiller le niveau de l'eau.

Outre la rivière Chaudière, les rivières Etchemin, Kamouraska, Ouelle et Trois-Pistoles sont sous surveillance, alors que dans la région de Québec, les rivières Nelson et Saint-Charles sont « en état d'inondation mineure », tout comme la rivière L'Assomption, dans la région de Joliette.

M. Corbin parle d'un débordement de certains cours d'eau déjà gonflés par les pluies, alors que des précipitations supplémentaires détérioreront la situation.

Il pourrait ainsi s'écouler de « 6 à 12 heures » avant que les nouvelles précipitations ne fassent sortir les plus petits cours d'eau de leur lit. Pour les bassins versants plus vastes, le délai sera plus long, a précisé le directeur des opérations d'Hydro Météo.

En raison du « retard du dégel printanier », les inondations ont « deux semaines de retard », a ajouté ce dernier.

En Gaspésie, la rivière Glenburnie est sortie de son lit plus tôt cette semaine. Le ministère des Transports a défait l'embâcle qui avait provoqué l'inondation d'une partie de la municipalité de Maria, et la rivière a depuis repris son lit.

Vigilance au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, la prudence est aussi de mise, alors que les autorités s'attendent à ce que le niveau de l'eau continue d'augmenter pendant la fin de semaine.

Le fleuve Saint-Jean est ainsi déjà sorti de son lit et les régions de Fredericton, Maugerville et Sheffield sont particulièrement touchées par les crues. Une cinquantaine de maisons seraient actuellement inondées du côté de Fredericton.

Plusieurs routes ont par ailleurs été fermées à la circulation.

« On prévoit encore que les niveaux d’eau devraient continuer d’augmenter légèrement. Donc, on s’attend à ce que les infrastructures routières, particulièrement, vont continuer à être affectées. Peut-être encore pour les 48 prochaines heures. On espère que ça pourra ensuite se stabiliser. Pour l’instant, les niveaux d’eau, on prévoit qu’ils devraient sensiblement continuer d’augmenter pour les deux prochains jours », a expliqué le directeur des communications au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Robert Duguay.

Vendredi après-midi, le niveau des eaux a atteint 8 m et une hauteur de 8,3 m est attendue pour samedi.

En 2008, un tel niveau avait déjà été atteint. Plus de 1300 propriétés avaient alors été touchées. Ces inondations furent alors les pires vécues dans ce secteur depuis 1973.