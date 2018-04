La campagne GoFundMe des Broncos : la plus populaire de l'histoire au Canada

La campagne de financement participatif qui recueille des dons destinés aux Broncos de Humboldt depuis le tragique accident qui a coûté la vie à 15 personnes de l'équipe de hockey junior se classe parmi les cinq collectes de fonds les plus suivies de l'histoire de la plateforme Internet GoFundMe.

Plus de 7 millions de dollars ont été amassés jusqu'à présent.

Aucune autre campagne de sociofinancement canadienne n’a recueilli plus d’argent que Funds for Humboldt Broncos (« Fonds pour les Broncos de Humboldt »).

La campagne GoFundMe au profit du mouvement « C'est fini » (« Time's Up »), qui vise à combattre le harcèlement sexuel dans tous les milieux de travail aux États-Unis est la plus importante de l’histoire du site. Elle a recueilli plus de 21,5 millions de dollars en trois mois.

Elle est suivie par celle destinée aux victimes de la fusillade qui a fait 49 victimes et 53 blessés dans la discothèque Pulse, à Orlando, en Floride. Cette dernière a permis d'amasser 7,8 millions de dollars.

Sylvia Kellington est une des cofondatrices de la campagne au profit des Broncos. Elle espère que l’argent permettra, entre autres, de couvrir les frais liés aux funérailles des morts et à la réadaptation des survivants.

Mme Kellington souhaite également voir naître une fondation pour soutenir les 12 équipes de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan.

Lundi, l’Autorité de santé de la Saskatchewan a indiqué que 12 des victimes de l’accident sont encore à l'hôpital, dont quatre se trouvent dans un état critique.