La canicule s'installe au Québec et en Ontario

Une importante vague de chaleur provenant de l'Ontario s'amorce samedi matin au Québec. Elle devrait durer sept jours. Environnement Canada a publié des alertes de chaleur accablante pour l'ensemble du sud de l'Ontario et du Québec, et des records de chaleur pourraient être battus.

Selon Environnement Canada, la situation « a quelque chose de peu commun ».

« Présentement, on anticipe du temps chaud jusqu’à la fin de la semaine prochaine. Un retour aux températures beaucoup plus supportables [est attendu] pour le week-end prochain », a détaillé le météorologue Jean-Philippe Bégin.

À Montréal, les journées de dimanche et lundi connaîtront des conditions extrêmes alors que la température devrait grimper à 32 et 34 degrés Celsius, respectivement.

Dimanche, le facteur humidex devrait atteindre un dangereux 47 dans la région métropolitaine. Des vents généralement faibles rendront cette chaleur et cette humidité encore plus accablantes. Des nuits chaudes, durant lesquelles le mercure dépassera probablement les 20 °C, sont aussi à prévoir.

Environnement Canada prévoit que les températures, sans compter l'humidex, resteront au-dessus de 30 °C jusqu’à vendredi.

La masse d’air chaud, voyageant d’ouest en est, s’installera lundi dans la région de Québec, ainsi qu'en Beauce. Bien que la situation n’y sera pas aussi extrême que dans la région montréalaise, on prévoit tout de même un mercure oscillant entre 30 et 33 °C et un facteur humidex de 40.

La vague de chaleur est déjà bien installée dans le sud de l’Ontario où les conditions seront déjà difficiles samedi. Le mercure atteindra de 30 à 36 degrés et l’humidex sera de 44 à 46. En ville, les minimums nocturnes, variant de 20 à 26 °C, n’offriront que peu de répit aux citadins.

Cet épisode n’est pas sans rappeler la canicule de juillet 2010, à laquelle la Direction de santé publique de Montréal avait attribué 106 décès possibles dans la région de Montréal.

Durant cinq jours consécutifs, les maximums avaient dépassé 33 °C et le mercure n’avait pas chuté sous la barre des 20 °C. Les personnes ayant des problèmes cardiovasculaires ou présentant des problèmes de santé mentale furent les principales victimes de la chaleur.

Boire avant d'avoir soif

Pour éviter les problèmes, il est recommandé de demeurer dans des endroits frais, climatisés ou à l’ombre, de s’hydrater régulièrement et d'éviter les efforts physiques importants.

« Il faut boire très régulièrement de l’eau et surtout ne pas attendre d’avoir soif », prévient Mélanie Tailhandier, hygiéniste de l’environnement à la Direction de santé publique de Montréal, qui était de passage à RDI matin, samedi.

Mme Tailhandier explique que les personnes à risque sont principalement celles âgées de plus de 65 ans, ainsi que celles ayant des problèmes de santé, comme des maladies cardiovasculaires ou rénales.

Il faut aussi savoir reconnaître les coups de chaleur, dont les symptômes sont notamment les étourdissements, les vomissements, la confusion et la fatigue extrême. « Les personnes âgées vont avoir un peu plus de difficultés à ressentir la chaleur et vont éventuellement moins s’autoréguler au niveau de leur température interne », insiste la professionnelle.

Les enfants de 0 à 4 ans sont également à surveiller avec attention. Pour eux, « c'est un peu compliqué, car ils ne peuvent pas nous exprimer leur déshydratation », souligne Mme Tailhandier.

Il est donc conseillé de les hydrater régulièrement et de vérifier le contenu des couches. « Il faut aussi vérifier s’il y a des changements [du] teint de [la] peau, [si l'enfant] rougit ou, à l’inverse, s’il pâlit énormément, s’il transpire. Ce sont des symptômes à surveiller », ajoute-t-elle.

Montréal prolonge l'horaire des piscines

La Ville de Montréal a indiqué qu'en raison de cette forte chaleur, les horaires d'ouverture des piscines ou des bibliothèques seront prolongés.

« On va encourager le plus possible les arrondissements à offrir les installations municipales qui sont climatisées [comme] les piscines, les pataugeoires, les lieux culturels », explique la conseillère Rosannie Filato, en invitant les citoyens à consulter les sites Internet des arrondissements afin de connaître les détails.