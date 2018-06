La créatrice de mode Kate Spade retrouvée morte à New York

Kate Spade, 55 ans, l'un des grands noms de la mode américaine, a été retrouvée morte mardi matin à New York, a indiqué la police à l'Agence France-Presse (AFP), confirmant les informations de plusieurs médias américains. La créatrice s'est suicidée, ont corroboré les autorités.

Kate Spade avait connu un grand succès en créant une ligne de sacs à main élégants en 1993. Alors journaliste, elle avait lancé sa marque avec son mari, Andy, gérant les affaires dans leur appartement.

La créatrice avait dévoilé six modèles de sacs à main dont les femmes avaient besoin, selon elle. Le coup d'essai s'était transformé en grand succès.

Par la suite, Kate Spade avait également créé des modèles de chaussures, de sacs de voyage, ainsi que d'autres accessoires.

Elle avait quitté sa société, Kate Spade New York, en 2007. Celle-ci compte aujourd'hui plus de 140 boutiques de vente au détail et points de vente partout aux États-Unis, et plus de 175 magasins à l'échelle internationale.

Kate Spade avait lancé une nouvelle entreprise, Frances Valentine, en 2016.

Kate et Andy Spade ont eu une fille, née en 2005.