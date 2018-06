La dénucléarisation d'ici deux ans en Corée du Nord, affirme le secrétaire d'État américain

Les États-Unis ont « bon espoir » que « l'essentiel du désarmement » nucléaire de la Corée du Nord se fasse d'ici la fin du mandat présidentiel, a indiqué le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, mercredi.

Le secrétaire d'État a cependant été incapable de dire si un calendrier avait été mis en place dans l’entente qui prévoit une « dénucléarisation complète de la péninsule coréenne », mais qui ne mentionne pas deux autres conditions-clés de Washington, à savoir que ce désarmement nucléaire soit aussi « vérifiable et irréversible ».

Interrogé sur cette omission, Mike Pompeo s'est montré très agacé, assurant que le caractère « vérifiable et irréversible » était inclus de facto dans le terme « complète ».

Le texte, dont la formulation vague est sujette à plusieurs interprétations, reprend d'anciennes promesses de Pyongyang jamais respectées. L'entente a été critiquée par de nombreux experts.

De retour tôt mercredi aux États-Unis, Donald Trump s'est empressé de tenter de faire taire les doutes en assurant que la menace nucléaire nord-coréenne n'existait plus.

« Il n'y a plus de menace nucléaire de la part de la Corée du Nord. Rencontrer Kim Jong-un était une expérience intéressante et très positive. La Corée du Nord a un grand potentiel pour l'avenir! » a-t-il ajouté.

Avant de prendre mes fonctions, les gens pensaient que nous allions entrer en guerre avec la Corée du Nord. Le président Obama disait que la Corée du Nord était notre plus gros et plus dangereux problème. Ce n'est plus le cas, dormez bien ce soir!

Le président américain Donald Trump