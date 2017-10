La grève est déclenchée dans les 24 collèges de l'Ontario

Les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour les 500 000 étudiants des 24 collèges de l'Ontario, en raison de la grève déclenchée par le personnel enseignant, après minuit lundi.

Les professeurs ont formé des piquets près des entrées des collèges un peu partout dans la province.

Parmi les établissements touchés : le Collège Boréal, qui a des campus à Sudbury et à Toronto, notamment, et La Cité, qui dessert des étudiants à Ottawa et à Toronto.

Sécurité d'emploi

Le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) représente les 13 000 professeurs, instructeurs, conseillers pédagogiques et bibliothécaires en grève.

Selon le SEFPO, les collèges ont refusé ses requêtes, entre autres quant à la sécurité d'emploi des contractuels, l'embauche de plus de professeurs à temps plein et l'indépendance de l'enseignement.

Ils voudraient créer davantage de catégories de personnel scolaire contractuel. Mona Chevalier, représentante syndicale à La Cité collégiale

Pour sa part, le Conseil des employeurs des collèges a qualifié le débrayage « d'injuste » pour les étudiants et « d' inutile ». Selon le Conseil, les demandes des syndiqués coûteraient plus de 250 millions de dollars par année.

Les collèges ne sont pas prêts à s'embarquer dans des ratios fixes. Parce qu'ils ont besoin de flexibilité et de souplesse pour offrir leurs programmes. Christiane Émond, porte-parole du Conseil des employeurs des collèges

Le représentant syndical du Collège Boréal à Sudbury, David Fasciano, réclame une plus grande proportion d’emplois à temps plein. Selon lui, le grand nombre d’enseignants à temps partiel nuit à la qualité de l’éducation.

Les étudiants ne peuvent pas rencontrer leurs profs, car ils enseignent un cours par semaine et disparaissent, car ils n’ont pas le choix. David Fasciano, représentant syndical

Selon la partie patronale, les employés à temps partiel ont leur place, car ils connaissent la réalité du marché du travail.

« Beaucoup de nos enseignants [à temps plein], ça fait longtemps qu’ils ne sont plus sur le marché du travail et puis le temps partiel nous permet de rester à l’affût de ce qui se passe sur le marché du travail actuel », dit la vice-présidente des services corporatifs au Collège Boréal, Danielle Talbot-Larivière.

De son côté, la partie patronale affirme avoir soumis une offre qui propose une augmentation de salaire de 7,75 %. Don Sinclair, le président de la direction du Conseil des employeurs des collèges, affirme que le syndicat devrait permettre aux travailleurs de voter sur cette offre. « Notre offre est bonifiée face à la dernière entente et propose une augmentation raisonnable », selon M. Sinclair. « Donc, je suis un peu vexé, faute d'un meilleur mot. »

Plus de 45 000 étudiants ont déjà signé une pétition en ligne, réclamant 20$ à 30$ de compensation financière pour chaque jour de grève.

À Queen's Park, les différents partis s'entendent pour dire que le syndicat ainsi que le Conseil des employeurs doivent en arriver à une entente rapidement.

Deb Matthews, Ministre de l'enseignement supérieur, veut que les enseignants et les patrons « retournent à la table (de négociations), retournent en classe aussitôt que possible ». Au sujet de la pétition, elle a refusé de répondre, se contentant de répéter qu'elle veut que le problème se règle le plus rapidement possible.

Andrea Horwath, chef du Nouveau Parti démocratique de la province, a rappelé que ce sont « les étudiants qui paient le prix. Les frais de scolarité sont élevés et ils se retrouvent avec un poids financier très lourd à cause de ces frais, donc je demande au gouvernement de trouver une solution à ce problème rapidement », a-t-elle déclaré.

Puis, Patrick Brown, du Parti conservateur, a demandé au gouvernement de se montrer impatient avec les deux parties.