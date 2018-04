La Journée du chandail sportif rend hommage aux Broncos d'un océan à l'autre

La Journée du chandail sportif (Jersey Day), créé par un groupe de mères de joueurs de la Colombie-Britannique, est célébrée d'un océan à l'autre en l'honneur des victimes de l'accident d'autocar des Broncos de Humboldt.

Vendredi, l'autocar de l'équipe a été frappé de plein fouet par un camion semi-remorque. Seize personnes sont mortes dans l'accident.

Des Saskatchewanais, dont plusieurs personnalités, arborent jeudi un chandail de hockey en leur mémoire.

Le journaliste de CBC Devin Heroux, qui travaille en Ontario, mais vient de la Saskatchewan, a publié une photo sur Twitter avec ses plus jeunes nièces. Elles portent des chandails des Oilers et des Penguins.

En Ontario, de nombreux employeurs et la Ville de Toronto invitent les gens à participer à cette Journée. « Cette tragédie nous brise tous le coeur », a dit le maire de la Ville Reine.

Selon la porte-parole de l'agence de transports Metrolinx, Anne Marie Aikins, des membres de son équipe ont créé de petits rubans verts pour ceux qui n'ont pas ou ne peuvent pas porter de chandail sportif.

L'École secondaire catholique St Albert en Alberta, où avaient étudié Stephen Wack et Logan Hunter, tous deux décédés dans l'accident de vendredi dernier, a allumé des chandelles et fait des prières pour les défunts. Des élèves et des membres de la direction étaient également vêtus de chandails sportifs.

« Nous avons échangé sur les souvenirs que nous avions des deux garçons et nous avons parlé d'eux, de qui ils étaient », a expliqué Danielle Karaki, la directrice de l'école secondaire.

Même si une colonie huttérite de l'Alberta n'avait pas de chandail sportif, les jeunes ont tout de même montrer leur soutien aux Broncos, selon le journaliste du Brandon Sun, Charles Tweed. Ils ont posé avec le logo de l'équipe dans le dos.

Au Nouveau-Brunswick, plusieurs écoles participent aussi à cette journée spéciale, dont l'École L'Odyssée de Moncton et l'École Mathieu-Martin.

Des milliers de participants au pays se sont inscrits sur la page Facebook consacrée à la Journée.

Politiciens et agences gouvernementales

Le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada, Jagmeet Singh, et d'autres ministres, députés et membres du personnel politique d'Ottawa et d'ailleurs tenaient également à y participer.