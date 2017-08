La Maison-Blanche doit annoncer un plan pour arrêter les fuites de documents

La Maison-Blanche annoncera en fin d'avant-midi un plan pour mettre fin aux nombreuses fuites de documents survenues depuis l'arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump.

Après avoir été critiqué à maintes reprises par Donald Trump, le procureur général des États-Unis, Jeff Sessions, tiendra une conférence de presse concernant les « fuites de matériel classifié qui menacent la sécurité nationale ». Il sera accompagné du patron des services de renseignement, Dan Coats.

Plusieurs médias avaient révélé la semaine dernière que Jeff Session allait annoncer dans les prochains jours plusieurs enquêtes criminelles sur la divulgation de renseignements sensibles.

Des discussions diplomatiques révélées

La conférence de presse survient au lendemain d’une fuite de documents obtenus par le Washington Post concernant des conversations téléphoniques survenues il y a six mois entre Donald Trump et ses homologues mexicain et australien, Enrique Peña Nieto et Malcolm Turnbull.

Dans le verbatim publié par le quotidien, Donald Trump exhorte le président mexicain d’arrêter de dire publiquement que le Mexique ne paiera pas la construction du mur frontalier qu’il a promis aux électeurs lors de sa campagne électorale.

« Je dois obtenir que le Mexique paie le mur. Je le dois », avait-il dit le 27 janvier dernier.

Lors de vifs échanges avec le premier ministre australien, il semblait exaspéré. « J'ai passé des appels comme ça toute la journée et c'est le plus déplaisant de toute la journée », avait-il lancé.

« Poutine a été un appel plaisant », avait-il souligné au sujet de son échange avec le président russe.

Le président n’a pas encore réagi à ces divulgations, mais depuis son arrivée au bureau ovale, il s’est souvent emporté contre « les fuites illégales ». Il a fustigé publiquement Jeff Sessions, qu’il a qualifié de « très faible » dans sa gestion du dossier.

Il y a environ deux semaines, le ministre de la Justice a lui-même été la cible d’une fuite sur des discussions qu’il a eues avec un ambassadeur russe, alors qu’il était conseiller diplomatique.

Même si les fuites sont courantes à Washington, celle des retranscriptions d’une conversation avec de hauts dirigeants étrangers sème l'inquiétude, y compris chez de fervents opposants de Trump.

Faire fuiter les retranscriptions d'une conversation téléphonique présidentielle avec un dirigeant étranger est sans précédent, choquant et dangereux. David Frum, ancien auteur des discours de George W. Bush

« Il est vital que le président puisse parler en toute confidentialité et, plus important encore, que les dirigeants étrangers puissent répondre en toute confiance », a écrit l’ex-auteur des discours de George W. Bush dans The Atlantic.

Il a ajouté que les dirigeants étrangers risquent de ne pas s’exprimer franchement, craignant que leurs propos se retrouvent dans la presse.

Le porte-parole de la diplomatie américaine sous Barack Obama, John Kirby, a déclaré que peu importe « les raisons qui motivent les fuites, c'est dangereux pour notre politique étrangère ».

Des fuites plus nombreuses?

Une source près de Jeff Sessions a indiqué qu’il prévoit notamment révéler vendredi des statistiques qui montrent une « hausse considérable » des enquêtes concernant des fuites depuis un an.

En juillet, les républicains de la Commission du Sénat sur la sécurité intérieure avaient publié un rapport sur la « vague sans précédent de fuites d'informations potentiellement dangereuses » depuis que Donald Trump est au pouvoir.

« Sous les prédécesseurs de Trump, les fuites d'information sur la sécurité nationale étaient relativement rares », soulignait le rapport.

« Sous le président Trump, les fuites coulent au rythme d'une par jour » et semblent « venir de tout le gouvernement », pouvait-on lire.