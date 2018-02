La neige provoque de nombreuses sorties de route au Québec : la SQ fait appel à la vigilance

La neige qui tombe depuis quelques heures sur plusieurs régions du Québec rend les conditions routières difficiles.

Les routes sont enneigées ou partiellement dégagées et glissantes. Les vents causent de la poudrerie par endroits.

Selon Environnement Canada, de 10 à 15 centimètres de neige sont prévus, selon les régions : 5 cm pour Montréal, Sherbrooke, Rimouski et Saguenay, de 5 à 10 cm pour Gatineau et de 10 à 15 cm pour Québec et Trois-Rivières.

La Sûreté du Québec, qui signale plusieurs accrochages et sorties de route depuis dimanche matin, a déployé des effectifs supplémentaires pour notamment inciter les automobilistes à ralentir.

Il y a donc une présence accrue des policiers de la SQ à Montréal, Québec et Saint-Sauveur, dans les Laurentides.

Le porte-parole de la SQ, Claude Denis, fait appel à la vigilance des automobilistes et des camionneurs, et leur demande d'adapter leur conduite aux conditions routières et météorologiques, notamment en réduisant leur vitesse.

La SQ rappelle aussi de bien dégager toutes les vitres du véhicule pour avoir une bonne visibilité, d'avoir beaucoup de liquide lave-glace et de maintenir une bonne distance entre chaque véhicule.