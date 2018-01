La paperasserie : le Manitoba obtient la meilleure amélioration

Le Manitoba est la province qui s'est la plus améliorée afin d'alléger le fardeau réglementaire et administratif imposé aux petites et moyennes entreprises, révèle la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

Selon son Bulletin des provinces 2018, la province a décroché un A. L’année précédente, elle terminait avec un D+.

Le rapport évalue le leadership des gouvernements provinciaux et des territoires du pays dans la lutte contre la bureaucratie.

« Cette progression spectaculaire s'explique par les nouvelles mesures prises par le Manitoba pour recenser les règlements, en faire le suivi, réduire la paperasserie et rendre des comptes au public », rappelle la Fédération. Elle prend en exemple la création d’un groupe de travail pour la réduction du fardeau administratif dans la province.

La transparence et les objectifs clairs de réduction de réglementation des gouvernements sont également notés.

Cette année, trois provinces ont reçu un A, une première depuis le Bulletin de 2005.

Le gouvernement du Québec a diminué son fardeau réglementaire d'environ 22 % depuis 2004. En Colombie-Britannique, les gouvernements successifs ont allégé la paperasserie de 48 % depuis 2001.

L’Alberta de son côté a obtenu un F pour une deuxième année consécutive.

Une semaine de sensibilisation à la paperasserie se tient du 22 au 26 janvier.