La police saisit 1,3 million de comprimés de méthamphétamine

Les forces de l'ordre ont saisi jeudi 1,3 million de comprimés de méthamphétamine dans le nord de Montréal, portant un dur coup à un important réseau de fabrication et de distribution du stupéfiant.

Trois personnes ont été arrêtées pour production et trafic de cette drogue.

L'Escouade nationale de répression contre le crime (ENRCO) a lancé en après-midi des perquisitions dans neuf lieux, dont un site de production de méthamphétamine situé à Chertsey, dans Lanaudière.

Les autres adresses visitées se trouvent à Sainte-Béatrix, à Saint-Félix-de-Valois, à Saint-Charles-Borromée et à Laval. Ces lieux servaient à l'entreposage et à l'encapsulage de méthamphétamine.Le réseau approvisionnait plusieurs organisations criminelles, soutiennent les policiers.

L'enquête tend à démontrer que cette organisation pouvait écouler 600 000 comprimés par semaine. Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec

Les policiers préviennent que l'opération pourrait s'échelonner sur plusieurs jours en raison des délais de démantèlement et de nettoyage des laboratoires clandestins.L'ENRCO est composé de policiers de la Sûreté du Québec, de la GRC, des services de police de Montréal et de Laval.L'enquête s'est ouverte grâce à une information reçue il y a quelques semaines par les corps policiers.La méthamphétamine est la substance qui se trouve le plus fréquemment dans les comprimés présentés comme du speed ou de l'ecstasy, selon le ministère de la Santé du Québec.