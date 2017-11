La présidente de la SODEC à la défense du cinéaste Claude Jutra

La présidente et chef de la direction de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) du Québec, Monique Simard, se porte à la défense du cinéaste Claude Jutra, dont le legs artistique a été terni par des allégations posthumes de pédophilie. Mme Simard déplore que l'on ait si rapidement effacé la mémoire de Jutra, sans aucune forme de procès.

« Comment a-t-on pu laisser passer ça comme ça si rapidement, qu’on l’efface en l’espace de quelques jours de la mémoire publique, alors que Claude n’a pas eu droit à sa propre défense », déplore Mme Simard dans une entrevue enregistrée en septembre dernier pour l'émission Les grands entretiens, sur les ondes d'ICI Radio-Canada Première. « J’en suis encore bouleversée, parce que ce que je suis devenue, j’en dois beaucoup à Claude Jutra. »

Productrice et ancienne députée du Parti québécois, Mme Simard maintient qu'elle n'a jamais eu vent des comportements qu’on a reprochés à Jutra en février 2016, elle qui disait, dans une entrevue à La Presse à la suite de ces révélations, que « la pédophilie, rien ne peut l'excuser ».

« Ce qu’on lui reproche, je peux vous dire que moi, je n’en ai jamais été témoin, que les amis proches non plus, poursuit Monique Simard. Tout ce que j’espère, c’est qu’avec le temps, son nom soit réhabilité et que son oeuvre soit redécouverte. »

Claude m’a vraiment ouvert tout un univers. Monique Simard, présidente de la SODEC

« Mon expérience avec Claude dépasse infiniment d’avoir juste fait un film : c’était de sortir ensemble, de voyager ensemble, de m’ouvrir à de la littérature, de m’ouvrir à une certaine cinématographie », ajoute Mme Simard, qui fait notamment référence au documentaire Wow, auquel elle a participé, dans lequel Claude Jutra donnait la parole à de jeunes Québécois, à la fin des années 60.

Par ailleurs, Monique Simard ne sera pas reconduite dans ses fonctions et quittera la présidence de la SODEC le 4 janvier prochain.

Une biographie explosive

La controverse entourant Claude Jutra a éclaté en février 2016 dans la foulée de la publication d’une biographie du cinéaste. Son auteur, Yves Lever, y révélait que Jutra « aimait surtout les garçons de 14 ou 15 ans et même plus jeunes ». Il ajoutait que cinq ou six personnes « très proches » du cinéaste lui avaient corroboré des cas précis de pédophilie.

Des journalistes avaient ensuite déniché des victimes de Claude Jutra qui avaient accepté de se confier. Un homme avait notamment révélé que le cinéaste l'avait agressé sexuellement à partir de l'âge de 6 ans, et ce, pendant 10 ans.

La tourmente qui a suivi ces révélations a emporté la mémoire de Claude Jutra. Le gala du cinéma québécois, qui portait son nom, a été rebaptisé et plusieurs municipalités du Québec ont effacé son nom de l'espace public, soit de rues, de parcs et de lieux de diffusion culturelle. Une statue réalisée par Charles Daudelin, dans un parc portant le nom de Jutra, a été retirée après avoir été vandalisée.

Atteint de la maladie d'Alzheimer, Claude Jutra s'est suicidé en 1986. Ses films les plus connus sont À tout prendre, Mon oncle Antoine et Kamouraska.