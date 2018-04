La Saskatchewan touchée par le drame des Broncos de Humboldt

EN DIRECT - La Saskatchewan est sous le choc au lendemain d'un accident ayant fauché la vie d'au moins 15 passagers à bord d'un autocar qui transportait les joueurs de l'équipe de hockey junior des Broncos d'Humboldt.

« Le pire cauchemar vient d’arriver », a dit Bill Chow, le président de la ligue de hockey junior de la Saskatchewan. La collision qui s’est produite à une trentaine de kilomètres de Tisdale, sur la route 35, a aussi fait 14 blessés, dont deux sont dans un état critique.

Dans un point de presse à Humboldt, samedi, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a indiqué que le conducteur du camion semi-remorque également au coeur de l'accident n'a pas été blessé.

Le conducteur a été interrogé, mais n'a pas été accusé, a précisé la GRC. Il a depuis été relâché.

Le maire de Humboldt Rob Muench s'est dit touché par toutes les marques de sympathie reçues au cours des dernières heures, qu'il s'agisse de la province, du pays, ou du monde.

Il a souligné qu’il n’y avait pas de manuel d’instructions en pareilles circonstances, et que sa petite ville aurait besoin d’aide dans les semaines et les mois à venir.

La GRC a par ailleurs précisé que l’enquête se poursuivait et qu’il était encore trop tôt pour commenter les causes de la collision.

Parmi les morts figure l’entraîneur-chef des Broncos, Darcy Haugan, qui était le père de deux garçons.

Le capitaine de l'équipe, Logan Schatz, est également au nombre des personnes qui ont péri dans l'accident.

Kelly Schatz, le père de Logan, a annoncé la mort de son fils de 20 ans. Ce dernier a disputé quatre saisons dans l'uniforme des Broncos. Il était le capitaine de l’équipe depuis deux ans et demi.

Selon M. Schatz, la famille cherche du réconfort parmi ses proches : « C’est dur. J'ai quatre autres enfants qui sont tous ici. Heureusement. »

Consternation

L'équipe de hockey des Broncos de Humboldt devait jouer contre les Hawks de Nipawin vendredi soir, mais ces derniers ont écrit un message sur Facebook peu après 18 h vendredi, affirmant que le match avait été annulé en raison d'un accident concernant l'autobus des Broncos.

« C'est un horrible accident, mon Dieu, c'est très, très grave », a déclaré Darren Opp, le président des Hawks. Il a ajouté que le personnel d'entraîneurs et les joueurs des Hawks attendaient, dans l'espoir de pouvoir aider les victimes et leurs proches.

L’équipe des Broncos de Humboldt compte 24 joueurs originaires de l’ouest du Canada, âgés de 16 à 21 ans. Au total, 29 personnes se trouvaient à bord de l'autocar.

« Je suis sous le choc, comme tout le monde », a déclaré le président de l’équipe, Kevin Garinger.Comme tous les autres membres de la petite communauté, qui compte près de 6000 habitants, M. Garinger a dit connaître chacun de ces jeunes hommes ainsi que toute l’équipe les entourant.

Nous sommes dans l’incrédulité totale et sous le choc de cette perte qui vient d'arriver sans crier gare. Kevin Garinger., président de l'équipe des Broncos de Humboldt

Le président des Broncos était à Edmonton au moment de l’accident. Il a confié avoir appris la nouvelle au téléphone par un supporteur qui souhaitait s’enquérir de l’état des joueurs.Au nom de l’organisation des Broncos, Kevin Garinger a envoyé « ses pensées et ses prières » aux personnes les plus touchées par l’accident et a remercié l’équipe médicale qui est intervenue sur les lieux de la collision.