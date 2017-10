La SQ et le DPCP participeront aux consultations sur un projet de loi qui les concerne

La Sûreté du Québec (SQ) et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) comparaîtront finalement devant la Commission des institutions de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'étude du projet de loi 107.

Ce projet de loi, déposé en juin 2016 par le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux, vise notamment à accorder plus de pouvoirs et d’indépendance à l’UPAC et au BEI. Il autorise aussi le DPCP à octroyer certains avantages à des témoins collaborateurs.

La SQ et le DPCP avaient fait savoir la semaine dernière qu’ils ne souhaitaient pas être entendus par les parlementaires, mais ils ont finalement changé d'idée lundi matin.

Par ailleurs, bien que l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) maintiennent leur décision de ne pas comparaître devant la Commission, ils pourraient être contraints de le faire.

Mardi soir, les députés membres de la Commission, présidée par le député libéral Guy Ouellette, se réuniront en vue d'étudier la pertinence d'obliger le commissaire de l'UPAC, Robert Lafrenière, à venir témoigner devant eux, à l'initiative de l'opposition péquiste.

La SQ et le DPCP avaient justifié leur décision de ne pas comparaître en affirmant qu’il n’était pas de leur ressort de commenter des projets de loi. Tous deux ont cependant déjà comparu devant des commissions parlementaires.

La volonté de la SQ, du DPCP, de l’UPAC et du BEI de ne pas être entendus par la Commission des institutions avait soulevé l’ire du porte-parole péquiste en matière de sécurité publique, Pascal Bérubé. Ce dernier n'a pas caché qu'il souhaitait que la Commission des institutions les assigne à comparaître.

La commission parlementaire avait d'abord prévu entendre le commissaire de l'UPAC, Robert Lafrenière, dès l'ouverture de ses travaux, mardi soir. La SQ, le DPCP et le BEI étaient attendus jeudi.

Avec les informations de Nicolas Vigneault