La technologie pour désamorcer les véhicules-béliers

L'attaque au camion-bélier survenue lundi à Toronto s'ajoute à une liste d'attaques survenues au cours des dernières années usant du même mode opératoire, notamment en Europe. Certains pays s'affairent depuis pour rendre plus strictes les règles de location de véhicules ou mettre en place de nouvelles technologies.

Un texte de Camille Feireisen

La Suède s'y essaie après l'attentat qui a fait quatre morts dans les rues de Stockholm en avril 2017. Le gouvernement a annoncé mettre en place dès cette année des systèmes de géorepérage dans certaines zones urbaines. De cette manière, seuls les véhicules autorisés pourront pénétrer dans ces zones définies géographiquement.

La technologie n'est, en elle-même, pas nouvelle.

C'est un petit logiciel qui localise et surveille à distance la position et le déplacement d'une personne ou d'un objet tout en prenant des mesures si le déplacement s'écarte de certaines valeurs fixées à l'avance. Comme ralentir ou immobiliser un véhicule non autorisé.

C'est utilisé en publicité : on repère les zones géographiques dans lesquelles les consommateurs se trouvent pour leur envoyer des messages publicitaires.

Dans le cas des voitures, le géorepérage permet donc d'envoyer une alerte si le conducteur ne respecte pas les règles établies. Le géorepérage utilise les données reçues par un récepteur GPS et transmises par téléphonie mobile.

Le géorepérage est aussi à l'étude en Angleterre. Car nombreux sont les pays européens qui réfléchissent à des ajustements pour améliorer la sécurité, notamment avec les entreprises de location de véhicules.

L'entreprise Trak Global Group en Grande-Bretagne travaille d'ailleurs sur des solutions techniques qui combinent les moyens de l'informatique avec ceux des télécommunications pour améliorer la sécurité des véhicules.

Par exemple, la boîte noire automobile, qui enregistre les paramètres d'un véhicule. Cela permet d'enregistrer les données du véhicule comme la position GPS, la vitesse, l'accélération ainsi que le freinage, mais aussi l'état du conducteur (s'il est sobre ou non, par exemple). Ce qui peut aider en cas d'accident à comprendre les circonstances de celui-ci.

« Nous utilisons ces données connectées pour aider les compagnies d'assurance à gérer les risques, surtout concernant les collisions », explique Andrew Brown-Allan, directeur de la division de recherche de la société de technologie, Track Labs.

Il estime que cette technologie peut empêcher, « dans une certaine mesure », des terroristes ou assaillants de transformer des véhicules en armes.

C'est désormais possible d'immobiliser un véhicule à distance, en utilisant la technologie. Alan Brown-Allan, directeur de la division de recherche de la société de technologie Track Global Group

Selon lui, la police elle-même en Europe principalement, devient de plus en plus consciente de l'utilité que ces données peuvent fournir lors de poursuites. Il dit aussi avoir constaté une augmentation de la demande pour des services tels qu'offerts par son entreprise de la part de compagnies de location de voiture depuis les attaques terroristes en Europe.

La British Vehicle Rental and Leasing Association [Association britannique de location et de location de véhicules] a par ailleurs discuté de la question des véhicules-béliers mardi lors d'une rencontre, précise M. Brown-Allan.

« Il y a une grosse préoccupation de la part de l'industrie par rapport à cette question-là en Grande-Bretagne et elle cherche des solutions, notamment à travers la technologie. »

Ce n'est toutefois pas la solution miracle, concède-t-il. « Ce n'est pas le prix de cette technologie le problème, le géorepérage n'est en lui-même pas le plus coûteux, mais il y a d'autres défis qui persistent comme localiser les zones non autorisées et que celles-ci soient à jour, ainsi que le partage des données avec les autorités et la police. Cela ne veut même pas dire qu'ils vont arriver à temps en cas d'attaque. »

Il ajoute qu'il y a un délai entre l'envoi de l'information faisant état d'un véhicule ne se trouvant pas dans la bonne zone et la prise de décision de l'opérateur d'immobiliser le véhicule.

Cela reste en revanche un moyen de réduire les collisions sur les routes, selon lui. Et, de plus en plus, cela devient aussi un moyen de protéger des citoyens dans des villes ciblées par des attaques, dit-il.

Dans le cas de l'attaque à Toronto, « si la compagnie de location avait eu un système de géorepérage cela aurait peut-être permis d'empêcher le suspect de se cacher [s'il avait pu prendre la fuite], mais si c'est un acte qu'un individu veut vraiment commettre, il trouve un autre moyen, comme louer un véhicule à un particulier pour quelques dollars », rappelle-t-il.

Ces technologies peuvent aider à réduire le nombre d'accidents ou de décès, mais je me résous à l'idée, je suis même presque résigné, que nous allons voir de plus en plus d'attaques avec des véhicules transformés en armes de destruction. Alan Brown-Allan, directeur de la division de recherche de la société de technologie Track Global Group

Aussi, même si, à court terme, cela peut rassurer la population, des experts en sécurité rappellent que la technologie ne peut pas être la réponse à tout.

Michel Juneau-Katsuya, qui est expert en sécurité nationale, rappelle que tous les pays touchés par des attaques élaborent de nouvelles mesures afin de renforcer la sécurité et rassurer le public après une tragédie.

« Il faudrait toutefois vérifier que tous les véhicules de location peuvent avoir ce genre de logiciel et que les concessionnaires peuvent les fournir », nuance-t-il.

Comment empêcher un tel acte de démence, comme celui qui est arrivé à Toronto, qu'un individu planifie à ce point? On a très peu de réponses, alors est-ce que la technologie peut apporter des solutions? Peut-être, mais seulement partielles et non permanentes. Michel Juneau-Katsuya, expert en sécurité

M. Juneau-Katsuya estime par ailleurs que la question des coûts est importante, car qui, du gouvernement ou de l'industrie, devra payer pour ces nouvelles technologies?

De son côté, le professeur adjoint en affaires internationales à l'Université Carleton Jez Littlewood évoque d'autres mesures mises en place pour immobiliser les véhicules, de prime abord pour réduire le nombre de collisions sur les routes.

C'est le cas du système de freinage automatique d'urgence, mis en place par l'Union européenne. Depuis 2012, l'UE oblige les constructeurs de camions de plus de 3,9 tonnes à les doter de ce système.

« Cela a toutefois pris du temps entre le moment où la loi est passée et le temps où elle a été adoptée au niveau national. Cela prend souvent deux à trois ans dans les pays de l'UE, il y a souvent un délai », souligne M. Littlewood pour expliquer, en partie, pourquoi de telles attaques au camion-bélier ont pu se produire depuis 2012.

C'est aussi ce qui a évité de faucher davantage de vies lors de l'attentat de Berlin en décembre 2016. Le système de freinage automatique avait alors permis d'arrêter la course folle du camion dans la foule.

Selon lui, il n'existe néanmoins pas de solution permanente. « C'est souvent de l'action-réaction de la part des gouvernements après une attaque. »

On ne peut pas réduire les risques à zéro, mais selon des estimations, le système de freinage automatique permet déjà de réduire de 10 à 12 % les collisions. Cela semble petit, mais ce sont huit à dix personnes sauvées dans le cas d'une attaque comme celle de Berlin. Jez Littlewood, professeur adjoint à l'Université Carleton

D'autres pistes de solution sont aussi évoquées dans des pays européens, comme le partage des informations personnelles des clients lors d'une location de véhicule. L'Association canadienne des voitures de location assure d'ailleurs déjà signaler les activités suspectes aux autorités locales et fédérales lorsque nécessaire.