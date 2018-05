La tempête Alberto touche terre en Floride

La tempête subtropicale Alberto a touché terre près de Laguna Beach, en Floride, en fin d'après-midi lundi.

Le Centre national des ouragans de Miami a annoncé qu'Alberto se trouvait vers 17 h (HAE) à quelque 24 kilomètres de Panama City. Avec des vents maximums soutenus de 72 km/h, la tempête se déplace vers le nord à 14 km/h.

Des conditions difficiles ont fait monter de grosses vagues au large de la côte nord du golfe du Mexique, et les autorités ont averti les nageurs de ne pas s'approcher de l'eau. Entre 10 à 25 centimètres de pluie pourraient tomber en Alabama et en Georgie avant que la tempête se résorbe.

Quelques brèves tornades sont également possibles dans une grande partie de la Floride et dans certaines parties de la Georgie, de l'Alabama et de la Caroline du Sud.

Habituellement remplies de vacanciers venus profiter du long week-end du jour du Souvenir américain, les plages de la côte du golfe du Mexique sont pratiquement désertes.

Des milliers de résidents de la Floride ont évacué leurs maisons dimanche.

La première tempête à avoir reçu un nom, en cette saison des ouragans qui ne débutera officiellement que vendredi, a poussé la Floride, l'Alabama et le Mississippi à se lancer dans des préparations d'urgence depuis quelques jours.

Les trois États ont déclaré l'état d'urgence. Le gouverneur de la Floride, Rick Scott, a indiqué que 5500 agents de la garde nationale de l'État étaient prêts à être déployés sur le terrain.

Des conditions météorologiques difficiles étaient prévues dans l'est et le nord de la côte du golfe du Mexique jusqu'à mardi.

Le Centre national des ouragans de Miami a lancé un avertissement de tempête tropicale entre la rivière Suwannee, en Floride, et la démarcation entre le Mississippi et l'Alabama.

Une veille d'onde de tempête est en vigueur entre la rivière Suwannee et la ville de Navarre, un secteur qui englobe notamment les villes de Panama City Beach et de Destin.

L'oeil d'une tempête subtropicale est moins bien défini et plus froid que celui d'une tempête tropicale, et ses vents les plus violents se trouvent plus loin du centre.

Les tempêtes subtropicales peuvent se transformer en tempêtes tropicales, puis en ouragans.