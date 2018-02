Le Canada battu par la Croatie en Coupe Davis

Denis Shapovalov n'a pas pu sauver les meubles pour le Canada.

Le jeune homme de 18 ans a perdu son match contre Borna Coric, le quatrième du duel, en trois manches de 6-4.

Le Canada était mené 2-1 après l’affrontement de samedi.

Coric, 47e joueur mondial, a brisé le service de Shapovalov trois fois en sept occasions. Il n’en a laissé qu’une au Canadien, qui n’a pu en tirer profit.

Le Croate a gagné en 2 h 4 min de jeu.

Shapovalov, qui n’est qu’un rang derrière Coric au classement de l’ATP, a commis deux double fautes dans la défaite mais réussi trois as. Coric en a fait cinq.

Shapovalov avait remporté ses trois derniers matchs avant de se mesurer à Coric.

« [Coric] a plus d’expérience que moi sur terre battue. Il y est pratiquement né et ça a paru, a indiqué Shapovalov. J’ai essayé de le suivre et d’attendre une occasion de le surprendre, mais je dois lui faire honneur. Il n’a jamais baissé son niveau de jeu.

Je crois que j’ai bien joué aujourd’hui, sincèrement, mais ce n’était pas assez. Denis Shapovalov

Frank Dancevic, qui a disputé son premier duel de Coupe Davis à titre de capitaine, a avancé que c’est le match de double qui a coulé le Canada.

« Nous étions si près de gagner [samedi] et ça aurait changé beaucoup de choses aujourd’hui. Borna aurai eu beaucoup plus de pression, mais au contraire, il était très à l’aise.

« Denis a fait tout ce qu’il pouvait, il a essayé de changer quelques éléments de son jeu mais Borna l’a poussé à l’erreur. »

La Croatie passe ainsi en quarts de finale du tournoi mondial. Leur prochain adversaire sera le Kazakhstan.

Les autres membres de l'unifolié étaient Vasek Pospisil, Peter Polansky et Daniel Nestor, avec Frank Dancevic comme capitaine.

En septembre, le Canada aura comme enjeu de rester dans le groupe mondial, qui regroupe les 16 meilleures nations au monde. L'adversaire sera connu en avril.