Le Canada parmi les pays les moins corrompus au monde

Le Canada figure encore parmi les 10 pays les moins corrompus du monde, révèle le plus récent rapport de l'organisation anticorruption Transparency International.

Le Canada obtient 82 points sur une possibilité de 100, ce qui le place en 8e position, derrière la Suède et Singapour, et devant le Luxembourg et les Pays-Bas.

La palme du pays le moins corrompu revient à la Nouvelle-Zélande, qui obtient une note de 89, en baisse d’un point par rapport à l’année précédente. Le Danemark suit de près avec une note de 88.

La Finlande, la Norvège et la Suisse obtiennent également des meilleurs scores que le Canada dans ce palmarès qui mesure chaque année le degré de corruption dans le secteur public.

Le Canada fait généralement bonne figure dans ce classement. Le pays arrive bien souvent à se tailler une place parmi les moins corrompus. Son meilleur score des cinq dernières années date de 2012, où il avait obtenu 84 points.

Pour 2017, la Syrie, le Soudan du Sud et la Somalie se voient attribuer les pires notes, recevant respectivement 14, 12 et 9 points.

La région qui obtient la meilleure performance globale est l'Europe occidentale avec un score moyen de 66, alors que l'Afrique subsaharienne affiche le pire rendement avec un score moyen de 32.

L’organisme souligne la progression de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Royaume-Uni, qui ont vu leurs scores augmenter considérablement entre 2012 et 2017.

La Syrie, le Yémen et l’Australie font quant à eux partie des pays qui ont perdu plusieurs plumes au classement durant la même période.

La liberté de presse menacée

Ce nouveau rapport fait une large place à l’état de la liberté de presse dans le monde, présentée comme un pilier de la démocratie.

Transparency International note que les pays qui obtiennent les moins bons résultats sont ceux où la liberté de presse est entravée et où la sécurité du personnel œuvrant dans des organisations non gouvernementales n’est pas assurée.

L’organisation soutient qu’au cours des six dernières années, plus de 90 % des meurtres de journalistes sont survenus dans des pays affichant une note de 45 ou moins.

Transparency International demande aux chefs d’État de mettre en place de mesures pour favoriser l’accès à l’information et la liberté d’expression.

« Aucun activiste ou journaliste ne devrait avoir à craindre pour sa vie lorsqu'il se prononce contre la corruption. Compte tenu de la répression actuelle de la société civile et des médias dans le monde, nous devons en faire plus pour protéger ceux qui s'expriment », a commenté la directrice des opérations, Patricia Moreira.