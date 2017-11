Le Canada suspend sa mission de formation des forces irakiennes

Les forces spéciales canadiennes ont temporairement suspendu leurs activités de formation des forces irakiennes et kurdes dans la foulée de l'escalade des affrontements entre ces deux factions.

L'annonce de cette suspension a été faite vendredi, dans un bref communiqué attribué à un haut responsable de la Défense.

Environ 200 commandos canadiens offrent de l'aide et de l'assistance de terrain dans le nord de l'Irak depuis la fin de 2014, dans le cadre d'une tentative visant à vaincre des militants du groupe armé État islamique.

Cette mission a été récemment prolongée jusqu'en 2019 par le gouvernement libéral.

En raison de l'instabilité de la situation actuelle, les Forces d'opérations spéciales du Canada ont temporairement suspendu leur aide à divers éléments des forces irakiennes de sécurité.

Les activités de formation devraient reprendre dès que la situation est clarifiée entre les forces irakiennes et kurdes.

En attendant, les forces canadiennes surveilleront la situation et planifieront les possibles prochaines phases d'activité opérationnelle.

Lorsque la situation sera plus claire concernant les interactions des forces de sécurité irakiennes, de même que les objectifs et les tâches prioritaires, les forces spéciales pourront reprendre leurs activités. Le colonel Jay Janzen, porte-parole des Forces canadiennes

Selon les représentants des Forces armées canadiennes, les militaires canadiens continueront ainsi à soutenir la coalition dirigée par les États-Unis dans sa lutte contre Daech en offrant de l'aide sur le plan des soins médicaux, du renseignement et du transport.

Le Canada dispose d'environ 50 intervenants médicaux et d'un détachement d'hélicoptères tactiques dans le nord de l'Irak ainsi que d'une douzaine de spécialistes des services de renseignement, d'un avion de surveillance, d'un avion de transport et d'un avion ravitailleur au Koweït.

Toutefois, les quelque 200 soldats des forces spéciales canadiennes présents en Irak ont reçu l'ordre de demeurer à l'écart et de ne pas offrir de formation ou d'assistance aux Irakiens ou aux Kurdes jusqu'à ce que le conflit soit résolu.

Le gouvernement de Justin Trudeau a refusé de prendre parti dans la dispute opposant Bagdad et les Kurdes, et a plutôt exhorté les deux camps à amorcer des pourparlers.

Au bord de la guerre

Les relations sont exécrables entre l'État irakien et les Kurdes du nord du pays, qui rêvent toujours d'un État indépendant regroupant des parties de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran.

Après une série de victoires militaires contre les forces de l'État islamique en Irak, les Kurdes irakiens ont tenu un référendum sur leur autodétermination, ce qui a provoqué l'ire de Bagdad, qui a répliqué en déployant, en collaboration avec l'Iran, des forces pour reprendre la région de Mossoul, particulièrement riche en ressources pétrolières.

Dans l'impasse, les instances kurdes ont proposé plus tôt cette semaine de geler le résultat de ce référendum. On souhaite ainsi obtenir un cessez-le-feu et ouvrir la voie au dialogue avec Bagdad, dans l'espoir d'une sortie de crise.

Cette semaine toujours, une représentante du Kurdistan irakien avait accusé le Canada et ses alliés de ne pas avoir essayé de résoudre le conflit qui déchire le pays depuis longtemps et qui a mené à la création de Daech (l'acronyme arabe du groupe armé État islamique).

L'ambassadrice kurde à Washington, Bayan Sami Abdul Rahman, a dit croire qu'il était temps que la communauté internationale s'intéresse aux problèmes internes en Irak et pas seulement à Daech.

« Nous sommes très concentrés sur Daech. Ça a été notre mantra au cours des dernières années, a-t-elle expliqué à La Presse canadienne alors qu'elle était de passage à Ottawa cette semaine. Mais continuer à nous concentrer sur Daech, c'est manquer ce qui se passe véritablement en Irak. »

L'obsession d'en finir avec l'État islamique a été mise en lumière le 16 octobre dernier, lorsque le ministre canadien de la Défense, Harjit Sajjan, a réagi à la première explosion de violence entre Irakiens et Kurdes en les sommant de terminer le travail contre le goupe terroriste, plutôt que de s'affronter.