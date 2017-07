Le Canadien renoue avec Mark Streit

Mark Streit est de retour au bercail. À 39 ans, le défenseur suisse revient à ses premiers amours dans la LNH, le Canadien de Montréal, qui lui a accordé un contrat de 700 000 $ pour un an mardi.

Choix de neuvième tour du CH en 2004, Streit a joué avec le Tricolore de 2005 à 2008. Après des passages avec les Islanders de New York, les Flyers de Philadelphie et les Penguins de Pittsburgh – il a gagné la Coupe Stanley avec eux cette année –, Streit en sera à sa 12e saison en Amérique du Nord.

En 784 rencontres dans la LNH, il a inscrit 434 points, dont 109 buts, dans l'uniforme montréalais. Il a aussi disputé 34 matchs en séries éliminatoires, au cours desquels il a récolté 15 points.

« Je suis très heureux et très fier d'être encore une fois un Canadien, souligné Streit lors d'une téléconférence depuis la Suisse. Cela fait quelques semaines que je sais que le Canadien est intéressé et moi, j'étais très excité!

« J'ai repensé à mes souvenirs de mon premier passage et j'étais très heureux de la possibilité de signer un nouveau contrat avec le Canadien. Les partisans savent à quel point j'adore Montréal et le Canadien.

« J'ai commencé plus vieux dans la LNH [à 27 ans], je suis donc toujours passionné. Je patine bien, mon jeu est encore bon. Je veux pratiquer ce sport que j'adore le plus longtemps possible. »

Pour ce faire, Streit est même prêt à accepter un rôle moins important. « Tous les joueurs veulent disputer tous les matchs, a-t-il admis. Mais au cours des derniers mois, à Pittsburgh, j'ai appris, c'est incroyable. Tous les joueurs de l'équipe doivent accepter un certain rôle. J'ai accepté cela.

« J'ai travaillé très dur et quand j'ai eu l'opportunité de jouer, que ce soit en séries ou avant, j'ai tout donné. Pour moi, maintenant, le succès de l'équipe, c'est la chose la plus importante. [...] Je suis très motivé. Je veux jouer tous les matchs, mais c'est l'entraîneur qui prendra la décision. »