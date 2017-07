Le Festival international du film de Toronto dévoile une partie de sa programmation

Des films mettant en vedette des grands noms du cinéma, dont Jennifer Lawrence, Idris Elba, Jake Gyllenhaal et Halle Berry, seront présentés au TIFF cette année. Les organisateurs de l'événement ont dévoilé la première sélection internationale mardi à Toronto.

Parmi les réalisateurs qui seront à l’honneur lors de représentations spéciales, on retrouve Angelina Jolie (First They Killed My Father), George Clooney (Suburbicon) et Guillermo del Toro (The Shape of Water).

Un seul film canadien a été annoncé mardi, le documentaire Long Time Running, de Jennifer Baichwal et Nicholas de Pencier, qui suit le groupe ontarien The Tragically Hip lors de sa tournée d'adieu, Man Machine Poem.

Le festival, qui a lieu du 7 au 17 septembre, se clôturera avec le film français Le sens de la fête, d'Olivier Nakache et Eric Toledano, les réalisateurs des Intouchables.

Le mystère plane toujours quant au film d’ouverture.

Des changements en 2017

En février, les organisateurs du TIFF ont annoncé qu’il y aura 20 % moins de films en 2017, soit 240 en tout.

Deux programmes sont aussi retirés complètement du festival, dont le Vanguard, qui présentait des films plus avant-gardistes, comme Nelly, d'Anne Émond. Le programme City to City, qui présentait des films d'une capitale en particulier, disparaît aussi.