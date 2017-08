Le feu est éteint à la Tour CN de Toronto

Les pompiers de Toronto ont éteint, peu après 7 h, mercredi matin, l'incendie qui avait éclaté environ 3 heures plus tôt dans le mât de la Tour CN.

Ce mât sert d'antenne de télécommunications pour différentes chaînes de télévision et de radio. La diffusion du signal de certaines chaînes, dont CBC-Toronto et Radio-Canada, a été suspendue temporairement en matinée, empêchant ceux qui captent ces stations grâce à une antenne à la maison de les écouter.

Les pompiers ne connaissent pas la cause du feu pour l'instant.

Il semble que ce soit un câble électrique [qui ait pris feu]. Kevin Shaw, service des incendies de Toronto

Opération inusitée

Une trentaine de pompiers ont ensuite été appelés sur place, après qu'une alarme du système de surveillance de l'antenne eut indiqué une anomalie. Les pompiers ont dû grimper les marches d'une échelle à l'intérieur du mât de la tour pour éteindre les flammes avec du gaz carbonique. L'alimentation électrique de l'antenne avait été coupée.

« C'est comme être dans un silo, raconte M. Shaw. Il y a une échelle qui monte jusqu'en haut, alors il n'y a pas beaucoup d'espace pour travailler », dit-il.

Le mât est fait d'acier. Mais à l'intérieur de la structure se trouvent plusieurs pièces et câbles liés à l'alimentation de l'antenne qui peuvent prendre feu, ont expliqué les pompiers.

Une vingtaine d'employés de nuit avaient par ailleurs été évacués. Le feu n'a fait aucun blessé.

Les pompiers ne connaissent pas l'ampleur des dégâts pour l'instant. L'enquête se poursuit.

L'antenne mesure 102 m de hauteur et est composée de 44 sections. La plus lourde pèse plus de 7 tonnes.