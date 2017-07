Le Front national maintient l'objectif d'une sortie de l'euro

À l'issue d'un séminaire de deux jours visant la « refondation » du parti, la formation d'extrême droite présidée par Marine Le Pen a réitéré son objectif de sortir la France de l'euro, malgré la division de ses militants sur la question.

Selon un communiqué officiel publié samedi soir, le Front national (FN) dit vouloir travailler « prioritairement » sur « la souveraineté territoriale et donc la maîtrise de nos frontières migratoires et commerciales ». « Afin de se donner le temps nécessaire, le recouvrement de la souveraineté monétaire clôturera ce processus », poursuit-il.

Le FN maintient ainsi le cap sur une sortie éventuelle de la zone euro, une proposition chère au vice-président du parti, Florian Philippot, qui avait menacé de quitter le FN s’il faisait marche arrière sur sa position anti-euro.

D'autres responsables auraient toutefois préféré que cette proposition soit complètement mise de côté. Plusieurs d'entre eux se seraient d'ailleurs abstenus de signer le texte final du communiqué, selon ce qu'ont rapporté des participants du séminaire, qui s'est déroulé à huis clos.

Un ordre du jour bien rempli

Réunis au siège du FN à Nanterre, près de Paris, les membres devaient aussi discuter des défaites du parti aux élections présidentielles et législatives, remportées largement par Emmanuel Macron et son parti, La République en marche. La constitution d’alliances, notamment avec Debout la France comme ce fut le cas lors du second tour de la présidentielle, était aussi à l’ordre du jour.

Des discussions devaient également avoir lieu sur un éventuel changement de nom du parti, dans le but de tourner définitivement la page de l'époque de Jean-Marie Le Pen, fondateur de la formation politique et père de la chef actuelle.

Le parti avait procédé en 2015 à un exercice d'introspection similaire, qui avait finalement abouti au statu quo.