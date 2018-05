Le Galaxy gâche la fête au stade Saputo, Zlatan Ibrahimovic expulsé après un carton rouge

On avait fait un grand cas du passage de Zlatan Ibrahimovic pour les 25 ans du Bleu-blanc-noir, mais sa présence n'aura duré que 41 minutes. Malgré le carton rouge remis au géant suédois, l'Impact s'est avoué vaincu 1-0 contre le Galaxy de Los Angeles, lundi après-midi, à Montréal.

Ola Kamara a joué les trouble-fête à la 75e minute.

Ibrahimovic a été expulsé à la 41e pour avoir donné une claque derrière la tête du défenseur Michael Petrasso, qui venait de lui piler maladroitement sur un pied.

Malgré son avantage numérique, l'Impact (3-9-0) a été blanchi pour un troisième match d'affilée. Cela prolonge à 292 minutes sa séquence sans avoir fait bouger les cordages.

« Malheureusement, je ne crois pas que le fait que [le Galaxy] ait dû se défendre à 10 nous a aidés à mettre en valeur nos forces, a noté le gardien Evan Bush, qui a réussi trois arrêts. Nous sommes une bonne équipe en transition quand l'adversaire n'a que deux ou trois joueurs pour se défendre, pas quand l'adversaire va mettre ses 10 joueurs en arrière. »

Montréal ne comptait que trois défenseurs de formation en uniforme, et aucun défenseur central. Marco Donadel, qui n'avait pas joué depuis le 17 mars, et Jukka Raitala se retrouvaient au centre de Petrasso et Chris Duvall.

Même avec les circonstances avantageuses liées à l'expulsion d'Ibrahimovic, la défense montréalaise a finalement flanché et permis au Galaxy (4-6-1) de mettre fin à une série de quatre défaites.

« J'ai passé toute la semaine avec des soucis défensifs à régler parce que nous n'avions pas un effectif complet pour travailler et, en fait, dans ce match, c'est offensivement que nous avons pêché, a raconté l'entraîneur-chef Rémi Garde. Nous avons eu beaucoup de situations que nous aurions dû exploiter. Nous n'avons pas été suffisamment dangereux, tranchants et agressifs devant le but pour couper les balles, les centres, notamment. »

Le onze montréalais disputera son prochain match samedi contre le Minnesota United à Minneapolis.

Fête gâchée

Le Galaxy a décoché les tirs les plus menaçants en première mi-temps, mais Bush est demeuré vigilant.

Le gardien s'est dressé devant Jonathan dos Santos à la 4e minute, puis a frustré Sebastian Lletget 31 minutes plus tard.

À l'autre bout du terrain, le Bleu-blanc-noir a orchestré quelques montées intéressantes, mais la dernière passe a manqué chaque fois de précision.

Ignacio Piatti a été le seul à cadrer une frappe en première période, mais l'angle était restreint et David Bingham a fermé la porte.

Il y a finalement eu coup de théâtre à la 39e minute. Ibrahimovic et Petrasso se sont laissés choir sur la pelouse à l'arrière du jeu.

L'arbitre Ismail Elfath est allé consulter la reprise vidéo et a décerné un carton jaune à Petrasso et un rouge à Ibrahimovic.

Cherchant à profiter de son avantage numérique, l'Impact a augmenté la pression après la pause.

Bingham y est allé de belles parades à la 48e minute contre Ken Krolicki, à la 54e face à Alejandro Silva et à la 55e contre Raheem Edwards.

Le gardien du Galaxy a été impuissant à la 73e. Anthony Jackson-Hamel s'est amené seul devant lui. Cependant, le but a été annulé puisque l'attaquant québécois était en position de hors-jeu lors de la passe de Piatti.

« Je pense que nous devons nous faire confiance les uns les autres, a dit Jackson-Hamel. Des fois, nous devrions faire la passe, mais nous ne faisons pas confiance à l'autre et nous allons chercher à porter le jeu. Nous devons nous regrouper et ne pas nous laisser tomber les uns les autres. »

Je n'ai pas l'impression que nous avons une équipe sur le terrain qui serait prête à laisser une jambe sur le terrain. C'est ça qui nous manque. Anthony Jackson-Hamel

Kamara a finalement jeté une douche froide sur les 20 801 spectateurs à la 75e minute.

Une tête d'Emmanuel Boateng en milieu de terrain lui a permis de se lancer derrière la défense montréalaise. Kamara a fait fi des replis de Donadel et de Raitala avant de calmement battre Bush.