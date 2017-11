Le gourou psychopathe Charles Manson est mort

L'ancien fondateur de la secte « The Family » qui avait traumatisé l'Amérique dans les années 1960 en commanditant une série de meurtres sauvages, dont celui de l'actrice Sharon Tate, est mort à l'âge de 83 ans en Californie.

Selon des responsables de l'administration pénitentiaire de Californie, il est mort de causes naturelles, dimanche soir, à l'hôpital du comté de Kern. Il souffrait depuis longtemps de lésions intestinales.

Il avait été transféré jeudi de l'hôpital de la prison d'État de Corcoran à un hôpital civil de Bakersfield, où il est mort.

Culte meurtrier

Considéré comme l'un des plus célèbres et sordides criminels de l'histoire américaine, Charles Manson purgeait une peine de prison à vie pour avoir commandité les meurtres d'au moins sept personnes à la fin des années 1960.

À la tête d'une secte baptisée « The Family » [La Famille], Charles Manson croyait qu'il était une réincarnation du Christ. Vouant un culte maladif au groupe The Beatles, il nourrissait une théorie inspirée de cette musique voulant que les Noirs et les Blancs se livrent une guerre raciale apocalyptique au terme de laquelle les Noirs, victorieux, se seraient tournés vers lui et sa secte pour être guidées.

Massacre à Los Angeles

Le 9 août 1969, Manson ordonne à des membres de sa secte, surtout composée de femmes, de commettre une série de meurtres au hasard dans les quartiers blancs aisés de Los Angeles avec l'idée d'imputer ces gestes à la communauté noire. Sept personnes seront sauvagement assassinées en deux jours par des membres de « La Famille ».

Parmi les victimes se trouvait l’actrice Sharon Tate, femme du cinéaste Roman Polanski, alors âgée de 26 ans et enceinte de huit mois. Abigail Folger, héritière de la compagnie de café Folgers, est aussi assassinée en sa compagnie.

L'une des meurtrières avait écrit le mot « Pig » [cochon] sur la porte d'entrée de la demeure avec le sang de Mme Tate. Son mari se trouvait quant à lui en Europe lorsque les crimes ont été commis dans sa demeure de Benedict Canyon, à Los Angeles.

La police soupçonne la secte de Manson d'avoir commis plusieurs autres meurtres, dont ceux de deux personnes au cours de l'été 1969.

Le gourou n'aurait pris part à aucun des meurtres qu'il a ordonnés.

Ce massacre avait provoqué la panique dans la ville et choqué l’opinion publique partout dans le monde. Charles Manson avait été condamné à mort en 1971 pour avoir commandité sept meurtres, au terme d'un long et coûteux procès. Sa peine avait plus tard été commuée en prison à vie.

Au cours de sa détention, il a fait une douzaine de demandes de libération conditionnelle qui ont toutes été refusées.

Il avait déposé aux autorités pénitentiaires à la fin de 2014 une demande d’autorisation pour épouser Afton Elaine Burton, âgée de 26 ans.

Le meurtrier, dont la vie et les crimes ont alimenté au cours des années un mythe macabre, n'a jamais émis, publiquement du moins, de remords ou de regrets pour les gestes qu'il a commis.