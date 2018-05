Le gouvernement du N.-B. demande aux Forces armées d'aider avec les efforts de nettoyage

Le premier ministre, Brian Gallant, a annoncé qu'une équipe des Forces armées canadienne mènera une mission de reconnaissance en vue de déterminer la forme que prendra l'aide qu'elles pourront offrir dans le cadre des efforts de rétablissement à la suite des inondations.

Les Forces armées ont un agent de liaison militaire qui travaille à temps plein avec l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre a indiqué qu'avec la baisse des niveaux d'eau, les efforts de nettoyage et de retour à la normale commencent à prévaloir. Il encourage les gens qui peuvent aider à le faire en donner du temps bénévolement ou en faisant des dons à la Croix-Rouge canadienne.

« Nous savons que les gens du Nouveau-Brunswick veulent aider et nous savons qu’ils peuvent le faire le plus efficacement possible, a dit M. Gallant. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais en travaillant ensemble, nous continueront à faire preuve d’esprit communautaire et de résilience, deux valeurs importantes pour les gens de notre province. »

