Le ministre Barrette ne sauvera pas Medicar de la faillite

L'avenir de Medicar ne semble pas émouvoir le ministre Gaétan Barrette, qui a qualifié jeudi de « quasi prise d'otages » la faillite de l'entreprise de transport adapté, qui dessert principalement les territoires des établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Grand Montréal.

Un texte de Jérôme Labbé

« Je ne suis pas au Développement économique », a lancé le ministre jeudi matin, déplorant la « manoeuvre » de Medicar, qui demanderait maintenant « le double de ce qui se donne au Québec ».

« C'est une compagnie qui s'est créé un monopole en répondant à un appel d'offres à un prix tel qu'elle a sorti tout le monde de ce marché-là [en 2015]. Aujourd'hui, ils font faillite, et ils nous disent "Sauvez-nous" [...] Elle est simple cette manoeuvre-là : on soumissionne, on prend le marché, on est un monopole, on fait faillite et on dit au gouvernement : "Payez-nous plus". Non. Moi, je n'embarque pas là-dedans », a-t-il répondu, ajoutant qu'« il y aura d'autres appels d'offres » dans « quelques semaines » et que le réseau de la santé sera capable de prendre la relève entretemps.

Medicar cessera donc ses activités vendredi. « Aucune rupture de service » n'est à prévoir, a assuré par voie de communiqué le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), ajoutant qu'il envisageait plusieurs solutions pour assurer la continuité des services. Le ministère, qui aurait été mis au courant de la faillite de Medicar au début du mois, « suit la situation de près et un plan de contingence est actuellement déployé, en collaboration avec les établissements concernés, pour assurer la continuité des services ».

Tous les acteurs concernés sont à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines afin d'éviter une diminution de service à la clientèle concernée. Extrait du communiqué du MSSS

Parmi les solutions envisagées, le MSSS évoque « le recours aux services d'Urgences-santé, de taxis adaptés et de navettes ».

Dans les faits, une dizaine d'ambulances ont déjà été ajoutées sur la route pour répondre à une éventuelle surcharge, confirme le porte-parole d'Urgences-santé, Stéphane Smith. « Mais pour l'instant, il n'y a pas de débordement, assure-t-il. Ça se passe super bien. »

M. Smith soutient que la coordination des demandes de transport adapté sera effectuée par le MSSS. Il précise toutefois que des effectifs supplémentaires ont été déployés au quartier général d'Urgences-santé au cas où le nombre d'appels augmenterait considérablement au cours des prochains jours. « On n'a pas pris de chance », explique-t-il.

Selon les estimations du ministre Barrette, la moitié du volume des patients pris en charge par Medicar devrait être transféré à Urgences-santé. Un quart devrait être assuré par les véhicules des établissements de santé, alors qu'un autre quart devrait être sous-traité.

Les employés de Medicar étaient chargés de transporter des patients de la maison à l'hôpital, mais aussi d'un hôpital à l'autre, pourvu que ce transport ne soit pas urgent et ne demande pas de soins particuliers.

Sur son site web – désactivé depuis peu –, l'entreprise affirme qu'elle compte 200 chauffeurs dans ses effectifs ainsi que 150 véhicules desservant les centres hospitaliers, les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les hôpitaux de jour « dans la grande région métropolitaine et en Mauricie ».

Medicar a notamment participé aux importants transferts de patients des hôpitaux Saint-Luc, Hôtel-Dieu et Notre-Dame vers le nouveau CHUM cet automne.