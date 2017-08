Le plan militaire de Pyongyang pourrait porter atteinte à la crédibilité de Washington

L'armée nord-coréenne a dévoilé, jeudi, les détails de son projet pour le lancement de quatre missiles vers le territoire américain de Guam. Ces tirs pourraient mettre les États-Unis dans une position délicate, car ils viendraient mettre à l'épreuve l'efficacité de leur stratégie de défense dans la région de l'Asie-Pacifique, selon des experts.

Située au large des Philippines, à quelque 3400 kilomètres au sud-est de la capitale nord-coréenne, l'île de Guam, un territoire américain, comprend deux bases militaires américaines importantes. Le territoire abrite également 162 000 insulaires.

Des bombardiers lourds à longue portée, des chasseurs et des sous-marins s’y trouvent et participent sur une base régulière à des démonstrations stratégiques de forces. Les bombardiers (B-1) en question sont ceux qui irritent Pyongyang en survolant la Corée du Sud.

Afin de riposter à cette présence, le plan présenté par l’armée de la Corée du Nord consiste donc à envoyer simultanément quatre missiles afin qu’ils survolent les préfectures japonaises de Shimane, d'Hiroshima et de Koichi.

Les projectiles voleraient durant 17 minutes et 45 secondes sur une distance de 3356,7 km pour s’écraser en mer, à 30 ou 40 km de Guam, soit à l’extérieur des eaux territoriales américaines.

Des analystes sont d’avis qu’une telle salve obligerait Washington à tenter d’intercepter les missiles, sans quoi sa crédibilité serait entachée.

C'est une menace coercitive pour mettre fin aux vols de B-1. À la différence des menaces floues et incendiaires de Trump, celles de la Corée du Nord sont coercitives, claires et précises, et présentent un risque crédible d'escalade. Il est difficile d'y répondre.

Adam Mount chercheur principal du Centre du progrès américain en matière de politique nucléaire et de défense.