Le président déchu lance un appel au calme en Catalogne

Au lendemain de sa destitution par le gouvernement espagnol, le président catalan Carles Puigdemont est sorti de son mutisme et a appelé ses partisans à « s'opposer démocratiquement » à la prise de contrôle de la région par Madrid.

« Nous devons agir en nous préservant des répressions et des menaces. Le tout en nous comportant de façon civilisée et pacifique. Nous ne voulons pas offrir de raison à ce que la force soit employée. Je vous demande de me croire quand je dis que c’est ce que tout le monde attend dans notre pays et ailleurs », a déclaré Carles Puigdemont dans une allocution télévisée depuis la ville de Gérone.

Pour Puigdemont, il est évident qu’une opposition pacifique à l'application de l’article 155 en Catalogne est la meilleure manière de défendre les « gains obtenus jusqu’ici ». Il réitère aussi son intention de poursuivre le travail entamé.

Nous continuerons à œuvrer pour construire un pays libre Carles Puigdemont, président destitué de la Généralité de Catalogne

Plus tôt aujourd'hui, des milliers de manifestants catalans et espagnols se sont relayés dans les rues du pays pour faire valoir leur vision, au lendemain de la déclaration d'indépendance proclamée par le parlement régional catalan suivie de la prise de contrôle de la Catalogne par Madrid.

À Barcelone, la nuit a été éclairée par les feux d'artifice des indépendantistes, tandis qu’à Madrid les partisans d’une Espagne unie se sont réunis à la mi-journée dans les rues madrilènes.

Pendant ce temps, le gouvernement central poursuit sa prise de contrôle en Catalogne, avec l’imposition de nouvelles mesures entourant l’article 155 de la Constitution.

Dès l’aube, Madrid annonçait que le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, et la vice-présidente, Soraya Saenz de Santamaria, prenaient en charge l’exécutif catalan, en remplacement du président indépendantiste Carles Puigdemont et de son bras droit, Oriol Junqeras. Tous deux ont été destitués vendredi soir, de même que leur équipe.

Le Parlement régional, dominé par les indépendantistes, a aussi été dissous et des élections ont été annoncées pour le 21 décembre.

Selon la presse espagnole, près de 150 autres hauts responsables de l’administration catalane devraient également être démis de leurs fonctions dans les heures et les jours à venir.

Il n’y a pas encore eu de réponse officielle de la part des responsables catalans.

Le chef de la police catalane destitué

Dans une annonce publiée dans le Journal officiel, Madrid a aussi annoncé ce matin la destitution officielle du chef de la police catalane, Josep Lluis Trapero.

Selon une note interne consultée par Reuters, la police catalane demande à ses agents de rester neutres dans la crise qui oppose Madrid à Barcelone.

Nous devons tous nous souvenir que nous représentons une institution à laquelle nous appartenons et non des individus, et que nous devons par conséquent agir avec neutralité dans tous les cas. Extrait de la note interne de la police catalane adressée à ses policiers

Josep Lluis Trapero était l'une des figures importantes de la crise catalane. Celui qui s’était démarqué par sa gestion des attentats djihadistes commis en août à Barcelone fait l'objet d'une enquête pour « sédition ». La justice espagnole le soupçonne d’avoir été passif lors d’une manifestation qui visait la Garde civile en septembre.

Le Sénat espagnol a autorisé le gouvernement central à suspendre l’autonomie de la Catalogne pour six mois, jusqu’à la tenue d’élections anticipées dans la région, en vertu de l’article 155 de la Constitution du pays.

Mariano Rajoy a ajouté vendredi qu’il se tournerait vers le Tribunal constitutionnel afin d’obtenir l’annulation de la déclaration unilatérale d'indépendance adoptée vendredi après-midi par le Parlement catalan.