Le Real Madrid, porté par Bale, remporte la Ligue des champions

Gareth Bale a marqué deux fois en finale de la Ligue des champions, remportée 3-1 par le Real Madrid contre le FC Liverpool, samedi à Kiev.

« J'étais déçu de ne pas avoir été titulaire, mais je devais avoir un impact, a dit Bale au micro de BT Sport. Quand je suis rentré, c'est ce que j'ai fait. On sait ce que l'on a accompli, d'où on vient, on est déçu pour le championnat mais c'est une grande saison. »

Le Real s’est emparé ainsi d’un quatrième titre de Ligue des champions en cinq.

Plus que jamais légendaire: moins de trois ans après le début de sa première expérience à la tête d'une équipe professionnelle, Zinédine Zidane a réalisé l'exploit de détrôner au palmarès tous les plus grands entraîneurs de l'histoire de la compétition européenne.

Trente ans après le mythique AC Milan d'Arrigo Sacchi, vainqueur en 1989 et 1990, et moins d'une décennie après le FC Barcelone de Pep Guardiola (2009 et 2011), le Real de Zidane a encore fait mieux pour marquer définitivement son époque.

Cette finale aura été frustrante pour Liverpool, mais surtout pour Mohamed Salah.

Les Reds ont contrôlé la majorité du jeu après le premier sifflet, jusqu’à ce que Salah sorte sur blessure.

Salah a été accroché par Sergio Ramos, qui l’a entraîné dans sa chute. Résultat : une épaule disloquée, qui a forcé la supervedette de Liverpool à quitter.

L’Égyptien est blessé à la clavicule et à l'épaule gauche. Sa participation à la Coupe du monde, qui commence dans 18 jours, est sérieusement mise en doute.

Au retour des vestiaires, Karim Benzema a ouvert le pointage pour les Madrilènes Le gardien de Liverpool, Loris Karius, essayait de remettre le ballon de la main à un coéquipier. Le Français n’en demandait pas tant. Il a simplement mis son pied dans le chemin de la passe.

Sadio Mané a jeté un froid sur les célébrations à peine quatre minutes plus tard, mais Gareth Bale, deux petites minutes après avoir remplacé Isco sur le terrain, a fait définitivement pencher la balance.

Bale a enfoncé une spectaculaire bicyclette dans la lucarne derrière Karius, puis il a fait 3-1 à la 82e minute. Sa frappe de loin a fait mal paraître le portier allemand, qui s'est d'ailleurs excusé à la foule, en larmes, après le match.

Le Real Madrid est la première formation à remporter les championnats d'Europe en soccer et en basketball la même année.

Bale est le premier substitut de l'histoire de la Ligue des champions à marquer deux fois en finale.