Le régime syrien a « prononcé une peine de mort contre moi », dit Saad Hariri

Dans une entrevue accordée à Paris Match, le premier ministre libanais Saad Hariri affirme que le régime syrien de Bachar Al-Assad « a prononcé une peine de mort contre lui ». Il confirme néanmoins son intention de rester en poste, lui qui s'était contenté de « suspendre » sa démission la semaine dernière.

Il y a un peu plus de trois semaines, M. Hariri avait créé une onde de choc au Liban en annonçant depuis Riyad, en Arabie saoudite, qu’il démissionnait. Il avait accusé l’Iran et son allié, le mouvement chiite libanais Hezbollah de « mainmise » sur le Liban.

« J’ai senti ce qui se tramait dans l’ombre pour viser ma vie », avait-il également dit à cette occasion, en soulignant que le Liban vivait une situation similaire à celle qui prévalait avant l’assassinat en 2005 de son père Rafic Hariri, ex-premier ministre.

M. Hariri est toutefois plus spécifique dans l’entrevue qu’il a accordée à Paris Match dans sa résidence de Beyrouth. Il soutient que les menaces sur sa vie « sont toujours là » et montre du doigt « les extrémistes et le régime syrien ».

J’ai beaucoup d’ennemis, les extrémistes et le régime syrien. Ce dernier a prononcé une peine de mort contre moi. Ils m’accusent d’ingérence dans leur pays. Franchement, vous nous imaginez, nous, les Libanais, faisant de l’ingérence en Syrie? Saad Hariri

Malgré ces menaces persistantes, Saad Hariri soutient cependant qu’il entend bel et bien reprendre son rôle de premier ministre. Il maintient qu'il a démissionné « avec l'intention de créer un choc positif » pour le Liban et qu'il était « libre » de ses agissements tout le temps où il est demeuré en Arabie saoudite.

En démissionnant, précise-t-il à Paris Match, « je souhaitais que le monde comprenne que le Liban ne peut plus tolérer les ingérences d’un parti comme le Hezbollah dans les affaires des pays du Golfe, où vivent 300 000 Libanais. Ils sont très importants pour notre économie. Nous ne devons pas payer pour les agissements du Hezbollah. »

Un « début de dénouement » la semaine prochaine

Saad Hariri avait indiqué mardi soir qu’il s’attendait à ce que la crise politique actuelle connaisse un « début de dénouement » la semaine prochaine.

« Le dialogue entamé est sérieux et vise à trouver des solutions tout aussi sérieuses, afin que nous puissions sauvegarder nos relations avec nos amis arabes, et plus particulièrement avec les pays du Golfe », avait-il fait savoir à l’issue d’une journée de rencontres.

« Le dialogue en cours se base sur le principe de la distanciation, dans les faits et non seulement en paroles, car c'est là que réside l'intérêt du Liban », a ajouté le premier ministre, en reprenant des propos tenus le jour où il a annoncé qu'il suspendait sa démission. Le concept de « distanciation » fait référence à l'engagement du Hezbollah hors des frontières libanaises.

Nous n'avons que des échos positifs de la part de tous les acteurs politiques. Nous avons peut-être besoin de davantage de dialogue, et la semaine prochaine marquera le début du dénouement, si Dieu le veut. Saad Hariri

« La crise est derrière nous et M. Hariri continuera à diriger le gouvernement », a aussi déclaré le président libanais Michel Aoun, dans une entrevue accordée mercredi au quotidien italien La Stampa. Le tout pourrait être « définitivement réglé dans les prochains jours », a-t-il avancé. « Nous venons de terminer les discussions avec toutes les forces politiques, au sein et à l'extérieur du gouvernement. Il y a un large accord ».

M. Hariri n’a pas donné plus de détails à Paris Match quant aux discussions qui sont en cours. Lorsqu’on lui souligne que le Hezbollah, dont il a déploré la « mainmise » sur le Liban il y a trois semaines, a réclamé son retour au pays, il s'en tient maintenant à des propos prudents.

« Il faut bien faire la distinction. Au Liban, le Hezbollah a un rôle politique [il participe au gouvernement de M. Hariri, NDLR]. Il a des armes, certes, mais il ne les utilise pas en sol libanais. L’intérêt du Liban est de faire en sorte que ces armes ne soient pas utilisées ailleurs. De là vient le problème », répond-il.

Le rôle trouble du Hezbollah

Le Hezbollah, parrainé par l'Iran depuis ses débuts, s’est engagé à fond dans la guerre civile qui a éclaté dans la Syrie voisine il y a plus de six ans. Ses combattants se sont battus aux côtés des forces du régime de Bachar Al-Assad, à l’instar de militaires iraniens.

L’Arabie saoudite, qui soutient des forces rivales dans les deux pays – M. Hariri au Liban, des groupes rebelles en Syrie – accuse le Hezbollah de donner un coup de main aux rebelles houthis du Yémen, mais cette présence n’est pas avérée.

Bien qu’il dise conserver ses armes pour résister à Israël, le Hezbollah n’a par ailleurs pas hésité à les utiliser au Liban, contrairement à ce que soutient Saad Hariri. En 2008, des affrontements armés entre miliciens du Hezbollah et d’autres liés au Courant du futur, parti dirigé par M. Hariri, ont fait plusieurs morts dans les rues de Beyrouth.

Le conflit avait éclaté après que le gouvernement en place eut décidé de fermer un réseau de télécommunications du Hezbollah et de congédier le chef de la sécurité à l’aéroport international de Beyrouth, soupçonné d’être lié au mouvement chiite.

Des membres du Hezbollah ont aussi été mis en cause dans le meurtre de Rafic Hariri. Ils sont jugés in abstentia depuis bientôt quatre ans par le Tribunal spécial pour le Liban. Le Hezbollah impute plutôt cet assassinat à Israël.