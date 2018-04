Le Service de sécurité incendie de Montréal veut mieux représenter la diversité

En 2021, deux fois plus de pompiers de Montréal devraient être des femmes, des Autochtones ou des membres des minorités visibles, selon le plan stratégique du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) présenté mardi à la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal. En 2025, ce sera trois fois plus.

Actuellement, le SIM compte 29 pompières, soit 1,2 % seulement des 2360 membres de sa force d’intervention. Vingt-quatre pompiers proviennent d’une minorité visible et cinq sont des Autochtones, soit respectivement 1 % et 0,2 % du total.

La sous-représentation de ces trois catégories de citoyens au sein du SIM a été signalée en 2016 dans un rapport de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.

Pour atteindre ses objectifs de diversification, le SIM veut entre autres :

Embaucher de préférence les personnes compétentes membres de l’un ou l’autre de ces trois groupes sous-représentés, comme le prévoit le Plan d’action pour la diversité en emploi 2016-2019 de la Ville de Montréal;

Revoir les tests afin d’éliminer toute discrimination systémique;

Participer à différents salons de l’emploi et de l’immigration.

Le SIM veut aussi adapter pour les femmes ses équipements et ses casernes, y compris les sanitaires.

De plus, les pompiers et les officiers recevront des formations sur le respect et le climat de travail.

Finalement, le SIM promet que les plaintes et écarts de conduite seront traités rapidement et professionnellement.