Le sort des immigrants professionnels sans emploi à l'origine de « tragédies humaines », déplore Couillard

Les représentants des 46 ordres professionnels du Québec participent, jeudi, à une toute première rencontre sur l'accès aux professions et à l'emploi pour les immigrants formés à l'étranger.

Au Québec, l'écart entre le nombre de demandeurs d'une reconnaissance d'équivalence et le nombre de personnes qui obtiennent un permis d'exercice est estimé à 45 %, selon les données du ministère de la Justice.

Trop souvent, la vie des professionnels formés hors Québec qui s'installent dans la province devient une « tragédie humaine », a affirmé le premier ministre Philippe Couillard, qui participe également à l'évènement.

On ne peut pas se permettre de laisser des talents de côté, on a besoin de recruter des talents au Québec et faire en sorte que nos talents fructifient davantage, que les jeunes puissent réaliser leurs rêves partout dans les régions du Québec.

Philippe Couillard, premier ministre du Québec