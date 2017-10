Le tabagisme a coûté 16 milliards et fauché 45 000 vies en 2012

Le tabagisme a tué 125 Canadiens chaque jour et a coûté 16,2 milliards de dollars en 2012, révèle un rapport du Conference Board du Canada.

Le document rendu public lundi apporte davantage de preuves que la consommation de tabac représente « un fardeau pour tous les Canadiens ».

On a dénombré 45 000 décès attribuables au tabagisme en 2012. Cela représente 18 % de tous les décès enregistrés au Canada cette année-là.

La consommation de cigarettes demeure la principale cause de décès prématurés au Canada, tuant la moitié des fumeurs de longue date. Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique

En calculant les montants associés aux soins de santé directs, aux services d'incendie et de police, à la recherche, à la prévention ainsi qu'à la perte de productivité due aux incapacités et aux décès prématurés, la facture globale de 16,2 milliards de dollars coûte l’équivalent de 466 $ par citoyen.

Malgré la diminution du nombre de fumeurs au pays, les décès liés au tabagisme sont passés de 37 209 en 2002 à 45 464 en 2012, ce qui correspond à une augmentation de 22 %.

Le rapport précise que parmi les personnes décédées, 58,5 % étaient des hommes et 41,5 % étaient des femmes. Il ajoute que trois quarts de ces décès sont survenus chez des personnes de 65 ans et plus.

Le Conference Board indique également que les pertes de productivité se sont élevées à 9,5 milliards de dollars, dont près de 2,5 milliards sont associés à des décès prématurés et 7 milliards à des invalidités de courte et de longue durée.