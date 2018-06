Les Blue Jays sortent les bâtons et le balai

Deux circuits solos réalisés par Teoscar Hernandez et Yangervis Solarte ont permis aux Blue Jays de Toronto (33-38) de balayer la série de trois rencontres les opposant aux Nationals de Washington (37-31).

Les Jays l'ont emporté par la marque de 8-6 dimanche, au Centre Rogers, essentiellement grâce à la performance de Randal Grichuk, la bougie d'allumage offensive dans le camp ontarien.

Le voltigeur de gauche a fait flèche de tout bois pour offrir aux siens une occasion de l'emporter. Il a enregistré deux circuits, trois coups sûrs en trois présences au bâton, quatre points produits et deux marqués ainsi qu'un but sur balle.

Sam Gaviglio a pour sa part connu quelques ennuis face aux frappeurs des Nationals.

Le lanceur partant a accordé trois points, dont deux mérités, six coups sûrs et deux buts sur balles contre six retraits sur des prises en quatre manches au monticule.

Le releveur Ryan Tepera a été crédité de la victoire, sa quatrième de la saison. Son vis-à-vis Ryan Madson a vu une troisième défaite être ajoutée à sa fiche après les coups de canon successifs de Hernandez et de Solarte.

Les cinq artilleurs utilisés par le gérant Dave Martinez ont donné 15 coups sûrs aux Blue Jays. Le receveur Russell Martin n'a pas participé à la fête. Il a été blanchi en trois tentatives et a récolté un but sur balle.

Le redoutable Bryce Harper a agi en tant que frappeur désigné.

L'auteur de 19 circuits cette saison a été tenu en échec en cinq apparitions à la plaque, dont deux se sont conclues par des retraits au bâton, avec trois coureurs laissés sur les sentiers.

Les représentants de la Ville Reine enchaînent les victoires par séquences depuis quelque temps.

Ils ont d'abord perdu une série de deux matchs contre les Yankees de New York (46-21), puis ont signé quatre gains face aux Orioles de Baltimore (20-50), avant d'être balayés en trois duels par les Rays de Tampa Bay (33-38) plus tôt cette semaine.

Les Torontois seront les hôtes des Braves d'Atlanta (42-29) à compter de mardi. Les deux équipes croiseront les gants à deux reprises.