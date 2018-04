Les Broncos en deuil : exprimez votre soutien

À la suite de l'accident d'autocar de l'équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt, qui a fait 15 morts vendredi en Saskatchewan, les Canadiens d'un peu partout au pays envoient leurs messages de soutien vers la province touchée. Réagissez vous aussi.

La campagne de financement participatif, lancée par un résident de la municipalité de Humboldt, a déjà amassé près de deux millions de dollars pour venir en aide aux parents et à l'équipe.

Mais au-delà de l’argent amassé, de nombreux Canadiens souhaitent témoigner leur appui aux familles éplorées.

Ce sont tous les canadiens qui partagent votre peine et votre tristesse. Dans ce grand pays qui est le notre on se sent aujourd’hui très proche des gens de la Saskatchewan.

Christian Paquette