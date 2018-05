Les Capitals en avance 3-2 après 40 minutes face aux Golden Knights

Lars Eller a inscrit un but et deux aides et les Capitals de Washington menaient 3-2 face aux Golden Knights après deux périodes de jeu lors du deuxième match de la finale de la Coupe Stanley, mercredi soir, à Las Vegas.

Les Golden Knights ont gagné le premier match 6-4, lundi.

James Neal a ouvert le pointage pour les Golden Knights, mais le vent a rapidement tourné.

Eller, puis Alex Ovechkin, en avantage numérique, et Brooks Orpik ont répliqué pour les Capitals.

Le défenseur des Golden Knights Shea Theodore a ensuite réduit l'écart à un seul but tard en deuxième période, aussi en avantage numérique.

Le gardien des Golden Knights Marc-André Fleury avait accordé 3 buts sur 20 tirs lors des 40 premières minutes de jeu.

À l'autre bout de la patinoire, Braden Holtby avait stoppé 22 lancers.

Le match no 3 sera présenté samedi, à Washington.