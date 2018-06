Les Capitals ne veulent pas regarder trop loin

À une victoire de soulever la coupe Stanley, les Capitals de Washington essaient de ne pas penser au-delà de la période suivante ou de leur prochaine présence sur la patinoire. Malheureusement, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire.

Les Capitals mènent la finale de la Coupe Stanley 3-1 face aux Golden Knights de Vegas, et ils ne sont plus qu'à un match de leur premier titre en 43 ans d'histoire. Il s'agirait aussi d'un premier championnat pour une équipe professionnelle majeure de Washington depuis 1992.

« La plupart d'entre nous n'ont jamais été dans cette position, a déclaré Alex Ovechkin après l'entraînement de mercredi au T-Mobile Arena. Personnellement, j'essaie de ne pas trop penser à ce qui se passe et de me concentrer sur différentes choses, mais c'est difficile. »

Les Capitals sont tout près de réaliser quelque chose de spécial pour une ville qui a souffert sur le plan sportif depuis le triomphe des Redskins au Super Bowl, il y a 26 ans.

Avant ce printemps, les équipes du District de Columbia n'avaient même pas réussi à se rendre en finale d'association depuis la seule autre participation des Capitals à la finale de la Coupe Stanley en 1998, quand ils avaient été balayés par les Red Wings de Détroit.

Les Redskins et les Nationals, au baseball, ont connu des ratés en séries éliminatoires, tandis que les Wizards de la NBA (auparavant les Bullets) n'ont pas franchi le deuxième tour depuis 1980.

Et il y a les Capitals, qui ont perdu cinq séries dans leur histoire alors qu'ils menaient 3-1, le plus récemment au premier tour des séries de 2010, puis de nouveau au deuxième tour en 2015.

Les joueurs actuels sont conscients du passé, mais ils insistent sur le fait que la pression extérieure n'a aucune incidence sur leur esprit collectif.

« Notre équipe aime simplement jouer ensemble, aller sur la patinoire et s'amuser, faire des efforts, travailler dur et le faire l'un pour l'autre, a déclaré le gardien Braden Holtby. Tout le reste ne nous concerne pas. Nous n'en parlons pas. »

En dépit de leur histoire sportive éprouvante, les amateurs de sports de Washington devraient être confiants avant la rencontre de jeudi.

Les équipes qui ont mené 3-1 lors des séries de la LNH ont une fiche de 276 victoires et 28 revers (90,8%). Les Maple Leafs de Toronto de 1942 sont les seuls, parmi les 33 clubs ayant accusé ce retard en finale, à avoir comblé ce déficit pour remporter les grands honneurs.

Les Capitals ont fait face à leur juste part d'adversité, non seulement au cours des dernières années, mais aussi ce printemps-ci.

Au premier tour des présentes séries, ils accusaient un retard de 0-2 face aux Blue Jackets de Columbus après deux défaites à domicile, avant de remporter les quatre rencontres suivantes. Ils ont aussi réussi à gagner le septième match à Pittsburgh au deuxième tour et effacé un déficit de 2-3 contre le Lightning de Tampa Bay pour atteindre la finale.

Les Capitals ont également remporté neuf matchs à l'étranger au cours des séries, seulement un de moins que le record de la LNH détenu par quatre équipes. Les deux candidats au trophée Conn Smythe Evgeny Kuznetsov (31 points) et Ovechkin (24 points) ont sonné la charge pour la troupe de Barry Trotz.

Mais le message de l’entraîneur avant le cinquième match est de simplement faire confiance au plan de match et continuer à faire ce qui les a guidés jusqu'ici.

« Vous travaillez si fort pour arriver à ce stade-ci et vous voulez que cela se produise, a déclaré Trotz. Nous voulons nous assurer que nous nous concentrons seulement sur le match. »

Pour leur part, les Golden Knights, qui ont connu l'un des parcours les plus incroyables de l'histoire de la ligue à leur première saison d'existence, ne vont pas rendre les armes sans offrir d'opposition.

« Vous devez faire face à la situation, a déclaré le défenseur des Golden Knights Nate Schmidt. Nous devons simplement nous battre pour nous sortir de cette situation. Notre groupe est à son meilleur dans ce type de situations. »

Il s'agit d'un défi que les Capitals ont hâte de relever.

« Il y a une équipe très fière de l'autre côté, a rappelé Trotz. Je ne peux pas prédire ce qui va se passer, mais je peux vous dire que vous allez avoir besoin de disputer votre meilleur match pour accomplir la besogne. »

Et le faire allégerait le fardeau d'une équipe et d'une ville qui dure depuis plus d'un quart de siècle.

Pas de Maison-Blanche pour Smith-Pelly

Ne comptez pas sur Devante Smith-Pelly pour aller célébrer avec le président Donald Trump à la Maison-Blanche si les Capitals de Washington remportent la coupe Stanley.

« Les choses qu'il crache sont racistes et sexistes, a déclaré Smith-Pelly mercredi selon des propos rapportés par Postmedia. Certaines des choses qu'il a dites sont plutôt grossières. Je ne suis pas trop la politique, donc je ne connais pas tous ses autres points de vue, mais je ne suis pas d'accord avec sa rhétorique. Je pense que ma décision est déjà prise. »

Smith-Pelly, l'un des deux joueurs noirs des Capitals, est originaire de la région de Toronto. Sa réponse arrive deux jours après que Trump eut annulé la visite des Eagles de Philadelphie, champions du Super Bowl, à la Maison-Blanche et un jour après que les étoiles de basketball LeBron James et Steph Curry eurent tous deux dit qu'ils ne visiteraient pas la Maison-Blanche si leur équipe remporte la finale de la NBA.