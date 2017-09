Les conservateurs se préparent déjà pour les élections de 2019

Réunis à Winnipeg cette semaine, les députés conservateurs se sont penchés sur leurs priorités pour le retour à la Chambre des communes, le 18 septembre. Les élus de l'opposition voient aussi à plus long terme et réfléchissent à la stratégie à adopter en vue de la prochaine élection fédérale.

Un texte de Raphaël Bouvier-Auclair

Vendredi matin, la terrasse ensoleillée d'un café du centre de Winnipeg se remplit rapidement.

Un groupe plutôt éclectique y discute politique. Représentant d'un organisme social, journalistes, sondeuse et employés de différentes formations politiques manitobaines.

Se joignent au groupe quatre députés conservateurs fédéraux, de passage en ville pour la rencontre de leur caucus.

Du nombre, deux anciens candidats à la direction, Erin O'Toole et Michael Chong.

Le Canada c'est un pays de plus en plus urbain et nous avons peu de sièges dans plusieurs grandes villes du pays. Nous avons besoin de faire beaucoup de travail avant la prochaine élection.

Michael Chong, député conservateur de Wellington—Halton Hills