Les décadents

BILLET - Il fut un temps où bâtir la meilleure formation possible et lutter pour remporter chaque match constituaient les seules préoccupations des dirigeants d'équipes de sport professionnel.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n’est plus le cas. Dans plusieurs sports nord-américains, de plus en plus d’organisations sabordent leur formation et se lancent tête première dans des courses au dernier rang dans le but d’améliorer leur rang de sélection au repêchage.

Mercredi, le commissaire de la NBA Adam Silver a fait parvenir une lettre à tous les propriétaires de la ligue pour leur faire savoir que les équipes manoeuvrant pour accumuler les défaites seraient soumises « aux sanctions les plus rapides et plus sévères possible ».

Récemment, le propriétaire des Mavericks de Dallas, Mark Cuban, déclarait avoir confié à ses joueurs que « perdre constituait la meilleure option » d’ici la fin de la saison. Silver lui avait immédiatement infligé une amende de 600 000 dollars.

Depuis la pause du match des étoiles de la NBA, les équipes engagées dans la « course au dernier rang » (en date de mercredi) avaient cumulé une fiche de 3-25, déclenchant ainsi l’ire du commissaire Silver, qui a plusieurs fois utilisé le mot « intégrité » dans la lettre qu’il a fait parvenir aux propriétaires.

La NBA fonctionne avec un système de repêchage quasi identique à celui de la LNH. Un tirage au sort effectué parmi les équipes les moins compétitives leur procure de meilleures chances d’obtenir le ou les premiers choix disponibles au repêchage amateur.

***

Le baseball majeur est aussi rongé par le même mal.

Les récentes conventions collectives signées par l’Association des joueurs de la MLB et les propriétaires du baseball pénalisent les équipes qui embauchent des joueurs autonomes en réduisant les sommes d’argent dont elles disposent pour compenser les joueurs qu’elles sélectionnent au repêchage. En plus, les équipes qui performent le moins au classement bénéficient de budgets supplémentaires pour embaucher des joueurs autonomes provenant de l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Scott Boras, l’agent le plus influent du baseball majeur, estime que le tiers des équipes (10) de la MLB se saborderont volontairement cette saison afin de pouvoir gagner davantage au cours des prochaines années.

« Il fut un temps où on bannissait des gens du baseball parce qu’ils ne déployaient pas tous les efforts pour gagner (une référence aux Black Sox de 1919). Nous devons nous débarrasser de ce cancer incitant les équipes à devenir moins compétitives. On ne peut pas vendre des défaites aux amateurs en leur faisant miroiter la chance de gagner plus tard. C’est destructeur pour notre sport parce que ça élimine le tiers de la compétition », déclarait récemment Boras au site The Athletic.

L’une des conséquences de cette invraisemblable situation fait en sorte que la MLB est aux prises avec un autre scandale de collusion. Alors que le baseball majeur vient pour la première fois d’encaisser des revenus records de 10 milliards de dollars en 2017, un nombre record de joueurs autonomes talentueux se retrouvent sans contrat. Et ce, à un mois du début de la saison.

N’est-ce pas hallucinant?

***

Au hockey, Gary Bettman soutient que « les sabordages n’existent pas » et que « les équipes de la LNH ne font que reconstruire ».

Au cours des dernières années à Toronto, les Maple Leafs ont complété l’opération de sabordage la plus médiatisée de l’histoire. On lui a même donné un nom: « le Shanaplan » en l’honneur du président Brendan Shanahan.

Les Leafs se sont sciemment assurés de perdre afin de couler le plus profondément possible au classement, ce qui leur a permis de repêcher Mitch Marner (4e au total en 2015) et Auston Matthews (1er au total en 2016). En parallèle, l’organisation a échangé à peu près tous ses vétérans contre des choix de repêchage.

À la date limite des échanges en 2016, les Leafs ont échangé leur capitaine, leur gardien numéro un et quatre autres joueurs réguliers pour maximiser leurs chances de mettre la main sur Matthews. Ils ont ainsi fait graduer leurs talentueux jeunes de la Ligue américaine pour leur donner un peu d’expérience. Quand les jeunes se sont mis à faire gagner l’équipe, on les a renvoyés dans la Ligue américaine!

***

À travers la LNH, c’est devenu coutume de faire couler son équipe au classement dès qu’il apparaît clair qu’une participation aux séries éliminatoires est impossible. Les amateurs sont souvent les premiers à le réclamer!

À Montréal, bon nombre de partisans souhaitent ouvertement voir le CH perdre le plus de matchs possible afin d’accroître ses chances de mettre la main sur l’excellent défenseur suédois Rasmus Dahlin. Les partisans des Oilers d’Edmonton et des Sénateurs d’Ottawa réagissent de la même façon.

Lorsqu’on prend un pas de recul et qu’on regarde l’ensemble de l’oeuvre, on ne peut que se désoler. Le sport est entré dans une ère de décadence nauséabonde. Les systèmes économiques qui régissent le basket, le baseball et le hockey sont en train de vider ces sports de leur substantifique moelle: la noble intention, match après match, de livrer le meilleur combat possible.

À travers tout cela, Adam Silver fait figure d’extra-terrestre avec sa lettre de menaces à l’endroit des propriétaires de la NBA. « Hon! Quelqu’un qui a des principes! »

À la date limite des échanges, si on avait aussi le droit d’échanger les commissaires passés date contre de jeunes espoirs, j’échangerais Gary Bettman contre Adam Silver n’importe quand.