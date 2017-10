Les derniers milles de l'expédition Canada C3 dans les eaux de la côte Ouest

Le brise-glace MV Polar Prince, qui héberge, depuis 145 jours, la grande expédition Canada C3 sur 25 000 kilomètres et trois océans, au nom de la diversité, de l'inclusion, de la recherche et de la réconciliation, est amarré dans le port de Vancouver, avant de mettre le cap sur sa destination finale, Victoria.

Un texte de Geneviève Milord

Chaque segment du projet phare des célébrations du 150e anniversaire du Canada aura permis à 350 Canadiens de divers horizons embarqués à bord d'en apprendre davantage sur l'histoire globale du pays, mais aussi de s'enrichir lors de séances de partage à bord du bateau et de visites dans les communautés canadiennes.

« Je n'ai jamais pleuré comme chaque jour dans ce voyage et ça à cause de tous les gens qu'on a rencontrés », avoue le fondateur du projet Canada C3, Geoff Green, aussi chef de l'expédition.

Ce voyage est important pour la jeunesse, pour l'environnement, mais surtout pour la réconciliation. Geoff Green, chef de l'expédition

Réconciliation au coeur de C3

L'équipage a visité 26 Nations autochtones le long de la plus longue côte au monde, bordée par les océans Atlantique, Arctique et Pacifique.

« C'est quelque chose qu'on voulait vraiment explorer dans l'expédition et on a eu plusieurs chefs de file autochtones qui sont venus à bord qui ont eu des discussions assez intenses avec nous », raconte Mireille Sylvester de l'équipe des communications. « C'est devenu un programme assez éducatif au niveau des enjeux autochtones et au sujet de la réconciliation. »

« C'est un voyage pour avoir une meilleure compréhension du passé et du présent, mais aussi les rêves pour le futur, comment on peut être un pays beaucoup mieux », dit Goeff Green, qui a fait tout le périple depuis le grand départ, le 1er juin à Toronto.

Au nom de la science

L'épopée, en partenariat avec le Musée canadien de la nature, à Ottawa, a accueilli bon nombre de scientifiques à bord, quatre dans chaque segment du parcours. Ils ont dirigé plusieurs collectes de données.

« C'était une opportunité unique de faire de la science tout autour du Canada », explique Roger Bull, scientifique au musée et participant.

Les scientifiques ont, entre autres, récupéré des échantillons d'eau partout et s'intéressent aux traces d'ADN qui se trouvent dans celle-ci, ainsi qu'à la présence de microbilles de plastiques, problématique environnementale du moment.

On va avoir une carte de la biodiversité de l'eau au Canada. Roger Bull, scientifique au Musée de la nature

Une foule de données seront ainsi compilées et analysées dans les laboratoires du pays pendant les années à venir.

La suite pour Canada C3

Le MV Polar Prince atteindra sa destination finale en fin de semaine à Victoria, mais ce ne sera pas pour autant la fin de l'aventure. « C'est le commencement des prochaines étapes, parce qu'un voyage comme ça c'est impossible d'arrêter », assure le chef de l'expédition.

Il espère que le bateau lui-même aura également un avenir.