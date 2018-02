Les écoles francophones du Nord de l’Ontario peinent à se tailler une place au sommet

Radio-Canada a analysé les chiffres de l'Institut Fraser, qui publie chaque année un palmarès des écoles élémentaires et secondaires. Cette analyse révèle qu'il est plus difficile pour les écoles francophones du Nord de la province de se démarquer et d'obtenir d'aussi bons résultats que leurs homologues du Sud.

Un texte de Lisa Marie Fleurent

Dans ce plus récent palmarès, aucune école élémentaire et secondaire du Nord de l'Ontario n'atteint les cinq premières places du classement des écoles francophones.

Il faut descendre jusqu'au 16e rang pour retrouver un établissement scolaire secondaire de langue française provenant du Nord de la province.

Ce palmarès compile les résultats des élèves de 9e année en mathématiques théoriques et appliquées et ceux de 10e année en connaissances de la langue. Il contient aussi les résultats de tests provinciaux pour les écoles élémentaires.

Près de 4 000 écoles primaires et secondaires françaises et anglaises sont évaluées chaque année par l'Institut Fraser.

Si l'on regarde les écoles secondaires francophones dans le bas du classement, trois sur cinq sont situées dans le Nord de la province.

La note globale de 0 sur 10 signifie que les résultats de cette école étaient bien en deçà de la moyenne provinciale - qui se situe à 6 - en comparaison avec les autres écoles de la province.

Le chercheur associé à l’Institut Fraser, Yanick Labrie, explique que le but de l'exercice est d’inciter les gens à poser des questions et à revoir les pratiques dans les écoles qui ont obtenu des résultats décevants.

Il y a beaucoup d’élèves qui ont échoué à ce test et qui sont en deçà des standards provinciaux et donc évidemment, il y a des problèmes qui sont assez préoccupants dans ces écoles-là. Yanick Labrie, chercheur associé à l’Institut Fraser

Réactions des conseils scolaires

Le directeur de l'éducation au Conseil scolaire public du Grand Nord, Marc Gauthier, croit que ce palmarès ne vaut pas grand-chose. Il assure cependant que l'école secondaire Hamner cherche toujours à améliorer ses pratiques.

Je n'ai pas regardé le rapport de l'Institut Fraser. Je ne m'attarde pas à ce rapport parce que ça ne vaut pas la peine. Marc Gauthier, directeur de l'éducation au Conseil scolaire public du Grand Nord

Selon lui, l'Institut Fraser partage des données partielles. « Ça ne reflète pas le travail qui se fait dans les établissements scolaires », conclut-il.

Par courriel, le Conseil scolaire catholique Franco-Nord, qui gère l'école élémentaire Sainte-Anne de Mattawa, écrit « [...] en fait, l’école continue à s’améliorer et à veiller au bien-être de ses élèves. Les nombreux projets éducatifs en place et menés par le personnel dans l’école porteront fruit et nous sommes fiers d’eux et de leurs efforts soutenus ».

Personne des conseils scolaires des Grandes Rivières et du Nord-Est de l'Ontario n’était disponible pour commenter au moment de la publication de ce texte.

À prendre avec des pincettes

Pour Annie Kidder, qui est la directrice exécutive de People for Education, il ne faut pas prendre ce palmarès au pied de la lettre.

Il faut vraiment faire très attention avec ces comparaisons, c'est une façon très réductrice de mesurer la qualité de l'éducation. Annie Kidder, directrice exécutive de People for Education

Elle ajoute qu’il y a beaucoup d’autres critères qui doivent être considérés.

Et selon elle, une note de zéro ne veut pas nécessairement dire que l’établissement scolaire doit réviser ses pratiques, ou que rien ne va plus dans cette école.

« Ça ne veut pas nécessairement dire qu’il y a un problème à l’échelle de l’école. Ça peut simplement être lié au groupe qui fréquentait l'école durant cette année-là », affirme Annie Kidder, de l'organisme à but non lucratif qui milite pour une éducation de qualité.

Qu’est-ce qui explique cet écart?

Selon la directrice exécutive de People for Education, la situation socioéconomique des familles est le facteur qui influence le plus la réussite scolaire.

Dans le Nord de l'Ontario et dans les régions rurales de la province, les élèves sont plus souvent issus de familles à faible revenu et de familles moins instruites. [...] c'est l’une des raisons [qui explique cet écart]. Annie Kidder, directrice exécutive de People for Education

Tout n’est pas noir

Par le passé, des écoles ont été en mesure d'effectuer d'importantes remontées dans le classement.

« Si l'on regarde au-delà de la note globale, la tendance des cinq dernières années est qu’on note une amélioration, c’est un signe encourageant », assure le chercheur associé.

« À Kapuskasing, il y a des améliorations intéressantes par rapport aux cinq dernières années. Vous avez aussi Hearst. [...] Je pense que ce n’est pas tout noir. Il y a des signes quand même intéressants dans toutes les régions, mais notamment dans la région du Nord de l’Ontario », conclut-il.

Avec la collaboration de Stéphany Laperrière