Les employés d'En mode Salvail sont remerciés

Groupe V Média a annoncé qu'il cessait toute collaboration avec l'animateur Éric Salvail et sa maison de production. La production de l'émission En mode Salvail est donc désormais annulée, et les employés se retrouvent sans travail.

C’est par un message de Justine Archambault, directrice de production de l'émission En mode Salvail, que les employés ont appris qu’ils étaient remerciés.

« Je ne passerai pas par quatre chemins pour vous expliquer la situation, nous nous voyons dans l’obligation d’annuler complètement la production En mode Salvail. Nous vous avisons donc, par la présente, que nous n’aurons plus besoin de vos services pour cette production », écrit Mme Archambault.

Dans un bref message, Groupe V Média a confirmé lundi qu’il ne collaborera plus avec l'animateur Éric Salvail et sa maison de production Salvail & Co. L'entreprise avait déjà annoncé une suspension de l'émission En mode Salvail sur ses ondes après l'éclatement du scandale d'inconduite sexuelle visant l'animateur, en précisant qu’elle évaluait sa relation d'affaires avec la maison de production de M. Salvail.

Radio-Canada a également annoncé lundi la fin de toute collaboration avec Salvail & Co. tant que M. Salvail en demeurera actionnaire. Ainsi l'émission Les échangistes, avec Pénélope McQuade, qui reviendra à l'antenne l'été prochain, sera produite par une autre maison de production. De même, si l'émission Dans l'oeil du dragon devait revenir, ce serait sans Gilbert Rozon.

Célèbre animateur au Québec, Éric Salvail animait l’émission du retour à la maison Éric et les fantastiques à Rouge FM depuis le 14 août 2017. Auparavant, il a été sur les ondes d'Énergie pendant deux ans. À la télévision, il pilotait l’émission quotidienne à V depuis 2013, en plus des Recettes pompettes, toujours à V.

Avant d’occuper le siège de l’émission de fin de soirée à V, Éric Salvail a animé plusieurs émissions, surtout à TVA.